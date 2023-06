Recalculando: qué decían sobre el caso Penadés 10 políticos blancos, y qué dicen ahora

Política

Las denuncias de explotación sexual contra el senador Gustavo Penadés, al que el Parlamento le votó este miércoles su desafuero, generaron distintas reacciones en la interna nacionalista, partido al que Penadés ya no pertenece. La evolución del caso llevó incluso a dar cierta marcha atrás en sus declaraciones a varias de las máximas figuras partidarias, como el presidente Luis Lacalle Pou y el ministro del Interior Luis Alberto Heber, así como al senador y exintendente de Cerro Largo Sergio Botana y al presidente del INAU Pablo Abdala. Todos ellos en un inicio apelaron a su confianza en Penadés y hoy, con más elementos, están más cerca de soltarle la mano que de permanecer a su lado.

La primera denuncia de Romina Celeste Papasso tuvo lugar a fines de marzo. Desde entonces, las posturas han ido variando conforme el avance de la investigación. También hubo dirigentes que marcaron desde el principio una distancia con la figura del senador denunciado, al que ahora critican abiertamente.

Aquí, un repaso de las palabras emitidas por 10 de las principales figuras del Partido Nacional: qué decían al principio y qué dicen ahora sobre el episodio político-judicial que viene dominando la agenda de este 2023.

Lacalle Pou

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió el pasado viernes a las denuncias por explotación sexual. “Las denuncias son muchas; por lo que he podido averiguar son graves. Yo espero que la Justicia falle lo antes posible, declarándolo inocente o culpable. Si pasa lo segundo, obviamente, hay un tema de consecuencia personal que se imaginarán que es muy fuerte”, dijo el mandatario al ser consultado en una rueda de prensa.

Los periodistas le repreguntaron sobre cómo tomaría una condena al senador y por sus declaraciones anteriores, donde había expresado su confianza sobre el legislador, con quien por años compartió trabajo en el Parlamento.

“Sigo de cerca el tema. Quizás yo no fui del todo claro. Yo relaté un episodio de una persona a la cual se le tiene confianza y una amistad, y qué haría cualquier individuo. Ahora está en la Justicia”, dijo.

El presidente había realizado declaraciones sobre el tema el 11 de mayo, cuando ya había varias denuncias contra el senador. En esa ocasión, se refirió a la confianza que le tenía al denunciado. “Yo les pregunto a ustedes: viene un amigo de ustedes de hace 30 años y les dice que no hizo nada. Me mira a los ojos y me dice ‘yo no fui’. ¿A quién le cree cualquiera? Sería un mal amigo si no le creo, si no le tengo confianza”, afirmó en esa oportunidad.

Según publicó el 30 de marzo El Observador, cuando la única denuncia conocida era la de Romina Celeste Papasso, Lacalle había dicho ese día en una conversación informal con periodistas que el senador tenía su “confianza” y “respaldo”.

Este jueves, consultado nuevamente sobre el asunto, Lacalle volvió a referirse a la “gravedad” del asunto. “Esperemos que lo antes posible la Justicia se expida para saber si es culpable o es inocente en un tema que, de confirmarse los hechos, no solo tiene un tema complejo a nivel de opinión pública, de la propia acusación, sino también consecuencias personales del relacionamiento que uno tuvo históricamente con Gustavo”, afirmó.

Y respecto a sus distintas declaraciones al respecto, señaló: “La primera vez que me preguntaron de esto, yo hablé en off [the record] con ustedes. Y como yo siempre contesto, y ustedes hacen su trabajo, yo hablé en off. Alguno interpretó lo que yo dije y de ahí surgió que había hecho declaraciones. La segunda vez que me preguntan, esta vez ya con el micrófono en la mano, ¿qué hago? ¿No les contesto o les miento? Yo dije lo que en ese momento sentía. Ha ido derivando en otras acusaciones y en otra gravedad. ¿Es lo mismo lo que sentía? Creo que la respuesta es clara”.

Luis Alberto Heber

Luis Alberto Heber, ministro del Interior, es además referente a nivel nacional del herrerismo, la corriente nacionalista que también tenía a Penadés como uno de sus principales dirigentes.

El ministro marcó este jueves por primera vez distancia de su amigo, al señalar que las denuncias son “muy graves, terribles”.

“De ser cierto esto es terrible para nosotros, porque demuestra que no (lo) conocíamos, no es la misma persona que estamos hablando, es otra persona. Y nos cuesta creer que esto sea verdad, pero vamos a estar sometidos a lo que diga la Justicia”, concluyó, calificando de “imperdonable” lo denunciado en caso de comprobarse.

“Este es un tema donde han sucedido muchas cosas, han cambiado las circunstancias, las acusaciones que se dieron en publicidad en los medios de prensa producto del desafuero que se votó ayer son gravísimas, muy graves”, dijo, también.

Pero la primera reacción del ministro fue de respaldo. “Esto es una difamación y lo tiene que demostrar en la Justicia”, dijo Heber el 29 de marzo, al ser consultado sobre la primera denuncia de Papasso.

Luego, el 6 de abril, dijo que como ministro daría “garantías del debido proceso”. “Yo soy ministro del Interior y tengo que dar las garantías del debido proceso. Ahora está en manos del fiscal y nosotros no vamos a hacer comentarios que puedan entorpecer o derivar la atención de lo que se tiene que probar”, afirmó.

Heber volvió a ser consultado por este tema el 21 de abril en el programa Primera mañana de El Espectador.

“No me tomo distancia de amigos. Tengo esa forma de ser, me puede costar. Eso lo va a determinar la Justicia, no las redes, y frente a inconsistencias yo me juego por mis amigos, amigas, porque esa es mi forma de ser en cómo me comporto en la vida en cualquier cosa. Me pueden fallar, sí, y si me fallan, soy más duro que los otros porque fallaron con una amistad. Yo sigo respaldando y creo en la versión de mi amigo”, dijo el ministro.

“La Justicia dirá y estoy esperando a la Justicia. Me guardo a silencio, me preguntas en lo personal si me arrepiento de lo que dije, te digo que no, ¿por qué?, porque son mis valores de vida”, agregó.

Pablo Abdala

El presidente del INAU, Pablo Abdala, fue uno de los que en un principio dio señales de apoyo a Penadés. “Creo que todos estamos a la expectativa de la actuación de la Justicia. Confío, porque conozco al senador Penadés desde hace mucho años, que pueda demostrar su inocencia”, dijo a principios de abril en declaraciones consignadas por Canal 4.

Luego, tras críticas tanto a él como a Heber por sus declaraciones, Abdala dijo que había decidido llamarse a un “prudente silencio”. “Tengo que ser cuidadoso, no puedo hacer valoraciones de carácter político por mi condición de director de ente o estaría violando la Constitución”, remarcó en una entrevista que concedió a 970 Noticias el 17 de mayo.

Laura Raffo

La economista Laura Raffo es la precandidata blanca impulsada por la Lista 71, de la que Penadés fue por años su máximo referente en Montevideo.

Raffo dijo el 29 de marzo a Montevideo Portal que prefería no opinar específicamente sobre la denuncia Papasso, pero expresó su confianza en la Justicia. “Confío en la Justicia, que ya decidió actuar de oficio”, indicó. “Espero que se esclarezcan los hechos, manteniendo las garantías para todos los involucrados”, agregó.

Casi dos meses después, cuando ya se acumulaban las denuncias contra el senador, la precandidata afirmó el 23 de marzo en Primera mañana de radio El Espectador que el caso fue “un cimbronazo”. Además, definió al asunto como una situación “muy seria” y “delicada”.

“Confío mucho en la Justicia y me parece que tenemos que esperar a que la Justicia defina. En estos temas es mejor guardar un silencio prudente”, dijo.

Raffo volvió a referirse al caso el último fin de semana, según declaraciones en una rueda de prensa que consignó Canal 11 de Punta del Este. “Como he dicho desde un principio, yo confío en la Justicia, en que la Justicia trabaje e investigue dando garantías a todas las partes, y que guardaremos un prudente silencio hasta que la Justicia dé su sentencia, que es lo que corresponde hacer”, dijo.

Álvaro Delgado

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, fue uno de los que desde el inicio tomó distancia de la situación. Cuando el 31 de marzo fue consultado en una rueda de prensa sobre si respaldaba o no al senador, el jerarca dijo que su posición era “irrelevante”.

“Los hechos son delicados; merecen la prudencia, la responsabilidad. Tenemos que ir a los ámbitos donde nos den garantías a todos y seriedad en el manejo del tema”, dijo en una rueda de prensa. “Acá lo importante es que está la Justicia. Como nosotros sí confiamos en la Justicia, estoy convencido de que se tiene que llegar a conocer la verdad con garantías a todas las partes”, concluyó Delgado.

El secretario de la Presidencia volvió a referirse al asunto el 6 de abril, y lo señaló como “un tema delicado”. “Que la verdad sea el tema de fondo al cual llegue la Justicia, que además actuó de oficio, con garantías para todas las partes. Lo dije y sigo pensando lo mismo. Me parece que hay que dejar actuar a la Justicia con garantía para todas las partes y que llegue a la verdad”, sostuvo en una rueda de prensa.

Por su parte, a fines de mayo, Delgado opinó que “una vez que la Justicia se pronuncie hay que ser absolutamente terminante”, dijo cuando le preguntaron si Penadés debía ser expulsado del Partido Nacional, algo que no sucedió, ya que el legislador renunció. “Lo que diga la Justicia es lo que diga la Justicia. Y vamos a actuar en consecuencia”, agregó el secretario de Presidencia en esa oportunidad.

Beatriz Argimón

“Episodios como estos, tan fuertes, tan removedores, obviamente repercuten en la propia sociedad y obviamente en el partido y en general, también, en la vida parlamentaria”, dijo la vicepresidenta Beatriz Argimón en rueda de prensa a inicios de abril. “El tema está en la Justicia y esperemos que tenga el andamiento que corresponda; estamos tranquilos”, agregó.

Más adelante, a fines de mayo durante una entrevista con Montevideo Portal, Argimón dijo que no compartía los cuestionamientos a Romina Celeste Papasso, y se refirió a cómo tomó las denuncias. “Para mí fueron muy removedoras porque lo conozco desde hace muchísimos años, pero también porque trabajo con los temas de abuso desde hace muchos años”, respondió. “Para mí es un tema muy removedor y es un tema por el cual también tengo militancia. Hice un proceso personal y dije ‘bien, si hay alguien que no debe pronunciarse soy yo’, porque precisamente presido el lugar donde [trabaja] el que está siendo investigado. Y creo que se está llegando a un proceso muy cuidadoso, como tiene que ser el proceso por todo lo que significa”, agregó.

El lunes, luego de que el Directorio del Partido Nacional resolvió diferir el pase del caso de Penadés a la comisión de ética, la vicepresidenta expresó su rechazo a esa decisión. De todos modos, el senador tampoco enfrentará al tribunal ético debido a su renuncia al partido.

Sergio Botana

“Es un bolazo total con la intención de dañar la imagen de un hombre de bien”, expresó Botana en diálogo con 970 Noticias (radio Universal) el 31 de marzo, horas después de que Papasso hiciera pública su denuncia. En esa nota agregó que Penadés es “una persona muy querida y respetada” en el Parlamento; “nos duele que tenga que pasar por este tipo de cosas”.

Ahora, tras la acumulación de denuncias en su contra y con el desafuero ya votado por unanimidad en el Senado, Botana —que no habló durante la sesión—, reflexionó en diálogo con Montevideo Portal: “Es un país donde nadie tiene privilegios, donde se cuida la institucionalidad, donde se cuida que no haya persecución política, y donde también se confía en el funcionamiento de la justicia”.

“Cada cosa está en su lugar, y esa es la correcta noticia de todo esto”, sostuvo. Y agregó: “Me mantuve y me mantengo expectante”.

Consultado sobre sus declaraciones previas en radio Universal, dijo que se refería a “el tema en general, de armar un brutal debate político por un tema de Romina Celeste”. “Era un bolazo y lo es”, afirmó, sin más explicación.

Sobre la investigación de Fiscalía, Botana dijo: “Ahora sí es algo que aparece como un tema serio, y su lugar es el tratamiento en el ámbito de la Justicia, donde tiene que haber inteligencia para investigar, experiencia para juzgar, capacidad de contener y cuidar, y un cúmulo de cuestiones que justamente hacen a la experiencia, las capacidades y el equilibrio que debe tener y tiene el Poder Judicial”.

Jorge Gandini

El senador Jorge Gandini también había respaldado a Penadés desde un principio, apoyo que ratificó a principios de mayo. “Vivo en un país donde rige el estado de derecho. Y sigue siendo inocente toda persona hasta que se demuestre lo contraria. Penadés es una persona que conozco hace muchos años y merece todo mi respeto”, dijo en entrevista con Desayunos informales (Canal 12).

“Él dijo: todo lo que se dice de mí es mentira. Yo tengo que darle la oportunidad de creerle”, dijo Gandini, al tiempo que destacó que Penadés había asegurado que, en caso de que lo citara la Fiscalía, se alejaría de la actividad parlamentaria.

“¿Qué más puedo hacer que decir ‘creo en la palabra de Penadés’, en la que he creído siempre yo, mi partido y la oposición? Yo le doy la oportunidad”, expresó.

Un mes después, Gandini dijo que su compañero de banca “debe estar suspendido y no puede formar parte del partido” hasta que se conozca una resolución judicial sobre las acusaciones en su contra”. Gandini fue el primero de los blancos, y tal vez el más tajante, en plantear que era necesario aplicar el protocolo previsto dentro del Partido Nacional. La situación se terminó resolviendo con la renuncia voluntaria del propio Penadés.

Pablo Iturralde

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, dijo ante las primeras denuncias que el senador tiene “un prestigio particular”, y además se refirió a su aprecio personal.

“Vamos a seguir el tema como hecho político. Se ha denunciado a alguien que tiene un prestigio particular dentro del Partido Nacional y tenemos una respetada opinión acerca de su trabajo político, además del aprecio personal de toda la colectividad política. Tenemos confianza en que la Justicia va a tomar una determinación sobre las denuncias que se han hecho”, dijo Iturralde el 30 de marzo.

Entrevistado el 1° de junio en Viva la tarde de radio Sarandí, Iturralde contó había hablado con Penadés por esos días y que “está como cualquier persona que pasa por una situación así”. También consideró como “muy complejo poder tomar distancia” de alguien con quien trabajó tantos años, pero remarcó que esperaba la resolución judicial.

El pasado lunes 5, luego de que Directorio resolviera esperar el desafuero de Penadés para pasar el caso a Comisión de Ética, el dirigente dijo que el caso implicaba un “proceso” y que no se podía actuar “al grito de la tribuna”.

“Aparentemente sí hay una serie de denuncias, alguna serie de denuncias graves que está tratando el Senado y que en el día de mañana lo va a tratar el Senado. Ahora, yo no puedo hoy hacerme eco de la certeza de que las denuncias son esas. En algunos casos han sido trascendidos, se ha manejado mucho tema a través de los WhatsApp... Se dice que dijo. Yo quiero tener la información cierta y no actuar al grito de la tribuna”, afirmó Iturralde.

Esta decisión del Directorio, que tuvo críticas de Argimón, fue defendida por Iturralde en la mañana del martes, antes de conocerse la renuncia del senador al Partido Nacional.

En diálogo con Montevideo Portal, Iturralde aseguró que tomar la decisión el lunes sin conocer “a fondo” los hechos no eran “lo más correcto”. “Vamos a tener muchísima más información para tomar la decisión apropiada al día siguiente o a los dos días, entonces tampoco teníamos la urgencia de resolverlo el lunes, podía ser el martes o el miércoles, no se trataban de tres meses de diferencia”, agregó.

Sebastián da Silva

En diálogo con Desayunos informales (Canal 12), el 18 de mayo, el senador Sebastián da Silva confesó que le pidió a Penadés que se tomara licencia de su banca en el Senado. “Le dije que las circunstancias habían cambiado y era hora de que pidiera la licencia. Lo que había cambiado era la aparición de nuevas denuncias”, contó el legislador en aquel momento.

En ese sentido, consideró que el caso había ido “de castaño a oscuro” debido a las varias denuncias surgidas tras el testimonio de Papasso.

Esta semana, durante la jornada de votación del desafuero, Da Silva dijo: “El senador ha jurado por su honor que todo esto es mentira. Una y mil veces. La confianza es difícil de recuperar cuando uno miente”. Luego le preguntaron directamente: “¿Usted cree en su palabra?”, a lo que el senador respondió: “Yo no”.

De yapa: Javier García y el profesor Mauvezín

El Ministerio de Defensa estuvo involucrado lateralmente en el tema, debido a que el profesor de historia del Liceo Militar Sebastián Mauvezín es investigado en la causa.

El ministro de Defensa Javier García resolvió este miércoles el cese inmediato de Mauvezín. Lo hizo, según fuentes de la cartera, tras conocer el contenido del informe con que la fiscal Alicia Ghione solicitó el desafuero de Penadés. Allí la fiscal relaciona a Mauvezín por generar contactos con menores para explotación sexual para el senador Penadés, pero advierte que también podrían existir más casos, lo que podría configurar delitos vinculados a una posible red de trata.

El Observador informó el 12 de mayo que el Ministerio de Defensa había resuelto una investigación administrativa sobre el docente, aunque seguía dando clases.

Este lunes, en una rueda de prensa, García dijo que la cartera actuaría “en virtud de lo que decida la Justicia”, pero explicó los motivos por lo que seguía dando clases al apelar al principio de presunción de inocencia.

“Nosotros iniciamos una investigación administrativa en el momento que tuvimos noticia oficial por parte del abogado de la propia persona, de que había una denuncia en Fiscalía. Nosotros tenemos que actuar, como corresponde, no en virtud de las redes, sino en virtud de la Constitución y la ley”, sostuvo Javier García.

“En Uruguay hay un Estado de Derecho, y existe un principio que es cardinal, que es la presunción de la inocencia. La única institución que puede declarar culpable a una persona es la Justicia”, dijo cuando le preguntaron si el docente había vuelto a dar clases tras una licencia que había tomado hasta mediados de mayo.

