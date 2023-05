¿Penadés suspendido del Partido Nacional por protocolo? Esto dijo el senador Jorge Gandini

Política

El senador del Partido Nacional Jorge Gandini se refirió este martes a la situación de su correligionario Gustavo Pendes, acusado por ocho personas por presuntamente haber explotado sexualmente a menores de edad, y comentó la posibilidad de que el legislador señalado pueda ser suspendido por el directorio el próximo lunes.

En primer lugar, el senador blanco aseguró en radio Monte Carlo que lo que se acusa a Penadés no puede extenderse al Partido Nacional, pero tampoco al sistema político en general. “No se puede decir ‘los políticos’, como no se puede decir ‘los blancos’. Se puede decir un político, se puede decir un blanco está acusado de presuntamente haber cometido tales o cuales delitos”, señaló.

“Dejemos a la Justicia que actúe y no creo que esto afecte la imagen, por más de que esto bien no nos hace, ni del partido ni del sistema político”, comentó el legislador.

Gandini destacó que la Suprema Corte de Justicia enviará la solicitud de la jueza y fiscal actuante sobre el pedido de desafuero de Penadés e informó que, ahora que tiene esta solicitud, el directorio se reunirá el lunes y, según dijo, se tomará alguna resolución.

“Hay un protocolo en términos generales, probablemente se suspenda (en la aplicación de ese protocolo) al senador Penadés y se pase su caso a la Comisión de Ética, que en la aplicación de ese protocolo investigará y estará seguramente a lo dispuesto a la Justicia”, aseguró.

Al haber un protocolo en general con eventuales decisiones, Gandini consideró que no corresponde pedirle la renuncia al partido en esta etapa. “Se está defendiendo ante denuncias que tiene en la Justicia y la Justicia dilucidará la circunstancia”, expresó.

Las investigaciones dentro del Partido Nacional, explicó, normalmente van en paralelo a lo que va haciendo la Justicia porque el directorio no tiene los datos de la investigación porque son reservados.

“Nosotros no conocemos porque las denuncias no han sido públicas, por lo tanto, nos parece que, primero, con mucha ponderación hay que estar a la espera, por eso el protocolo establece la suspensión hasta poder obtener los elementos necesarios para un pronunciamiento”, dijo, y aclaró que es lo que estima que se hará para este caso en particular.