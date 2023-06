Lacalle dijo que el caso Penadés “es un episodio complejo” y habló de su vínculo personal

Política

Montevideo Portal

El presidente Luis Lacalle Pou fue consultado este jueves durante una conferencia de prensa en Paysandú sobre las denuncias por explotación sexual y el desafuero del senador Gustavo Penadés, en un caso que definió como “un episodio complejo” que tomó “determinada gravedad” tras al menos ocho denuncias.

El mandatario también señaló que esperaba una pronta resolución judicial y reconoció que el desenlace puede tener “consecuencias personales” a nivel del relacionamiento entre él y el legislador, quienes por años trabajaron juntos en el Parlamento, donde habían construido un vínculo de confianza.

“Es un episodio muy complejo, es un episodio que está en la Justicia. Que tuvo un inicio, que ustedes recordarán, y luego por lo menos ocho personas han hecho una denuncia en la Justicia. Esto toma determinada gravedad, y esperemos que lo antes posible la Justicia se expida para saber si es culpable o es inocente en un tema que, de confirmarse los hechos, no solo tiene un tema complejo a nivel de opinión pública, de la propia acusación, sino también consecuencias personales del relacionamiento que uno tuvo históricamente con Gustavo”, afirmó el presidente.

Lacalle Pou también dijo que, desde su punto de vista, las expresiones de distintos jerarcas del Poder Ejecutivo no implican “ningún tipo de presión” a la Justicia. Además, volvió a referirse a los primeros dichos que tuvo sobre el tema, cuando en mayo había aludido a la confianza que le tenía al senador, con quien trabajó 30 años.

“La primera vez que me preguntaron de esto, yo hablé en off [the record] con ustedes. Y como yo siempre contesto, y ustedes hacen su trabajo, yo hablé en off. Alguno interpretó lo que yo dije y de ahí surgió que había hecho declaraciones. La segunda vez que me preguntan, esta vez ya con el micrófono en la mano, ¿qué hago? ¿No les contesto o les miento? Yo dije lo que en ese momento sentía. Ha ido derivando en otras acusaciones y en otra gravedad. ¿Es lo mismo lo que sentía? Creo que la respuesta es clara”, afirmó el mandatario.

“Si ocho personas, tratándose de temas tan sensibles, hicieron la denuncia… Si esas ocho personas hicieron la denuncia, no creo que el sistema judicial se sienta presionado si esas personas no se sintieron así”, agregó.

Montevideo Portal