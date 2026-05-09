Oddone sobre IVA personalizado: “Descartado”, pero “evaluamos si recorremos el camino”

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El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, brindó este sábado una conferencia de prensa en la que se refirió al crecimiento económico, a cómo captar inversiones y la actualidad de la cartera.

En el marco del curso Economía en la Agenda Pública, organizado por la Universidad Católica del Uruguay, el Banco Mundial y dicha cartera, el jerarca dio una breve entrevista a los periodistas allí presentes. El secretario de Estado descartó que se vaya a aplicar un IVA personalizado durante el actual período de gobierno, pero reparó en que desde el MEF están “trabajando técnicamente en la evaluación” de “qué implicancias tiene recorrer ese camino”.

Al ser consultado sobre el crecimiento económico del país, el cual no fue el inicialmente previsto por las proyecciones del Ejecutivo, Oddone afirmó: “Para el fenómeno de la economía no hay simulaciones que permitan experimentar de manera robusta metodologías que permitan predecir con claridad”.

Sobre eso, explicó que el gobierno tenía proyecciones “que daban lugar al crecimiento en 2,6% en 2025 y en 2026 un crecimiento del 2,2%”. “Había un fuerte incentivo de que estábamos siendo optimistas porque queríamos transmitir que nuestro presupuesto era expansivo. Era la mejor posición que teníamos”, detalló.

Pese al “estancamiento”, que generó una recaudación “menor” de US$ 200 millones, destacó que “las metas fiscales se cumplieron todas”. Oddone explicó que esto sucedió por un “manejo del gasto cuidadoso”.

Asimismo, al referirse al crecimiento previsto para este año, el jerarca indicó que se proyecta un alza económica de 1,6%, es decir, 0,6 puntos porcentuales por debajo de lo esperado en 2025. “¿Cómo nos plantamos de cara a la Rendición de Cuentas, que la tenemos que presentar el 30 de junio? Con precaución. Todavía no hemos terminado de resolver con qué estrategia fiscal vamos para 2027 y 2028, pero claramente es una estrategia de menor crecimiento”, reconoció Oddone.

Por otro lado, afirmó que desde el Poder Ejecutivo están dispuestos a “ceder todo lo que sea necesario” en el precio de la energía, con el objetivo de “alojar inversiones”. Además, destacó que cederán “sin que eso suponga una distención de dos tipos: una es que fiscalmente no lo podamos suponer, porque precisamos cerrar las cuentas públicas y a su vez que no se genere un hecho de absoluta desigualdad respecto de otros agentes que en Uruguay pagan energía”; lo segundo, continuó, es que desde el gobierno no se aplicará una modificación en las políticas de fijación del precio de las energías, sino que van a “atender los aspectos puntuales”.

Estos temas fueron planteados por el presidente de la República, Yamandú Orsi, en sus reuniones en San Pablo, donde intercambió con empresarios brasileños que invertirán en el país.

En tanto, manifestó “preocupación” por la caída de las expectativas empresariales y sostuvo que se trata de un problema que afecta al conjunto de la economía. “Si las expectativas de quienes toman decisiones de comprar, vender y contratar se deterioran, es un problema para todos nosotros”, afirmó. Según explicó, el escenario responde tanto a factores internacionales vinculados a la incertidumbre geopolítica como a cuestiones internas, entre ellas “la discusión tributaria del año pasado”.

Oddone consideró que el Poder Ejecutivo debe mejorar la transmisión de su estrategia económica y mostrar mayor flexibilidad, ya que las estadísticas son un “llamado a la atención”. Además, agregó que el gobierno buscará revertir la situación “trabajando con claridad respecto de la visión” que tienen, buscando “comunicarlo mejor, escuchando y siendo muy flexibles para tomar decisiones o alterar decisiones si encontramos una buena sugerencia, pero manteniendo el enfoque”.

El jerarca también cuestionó algunos reclamos del sector empresarial, especialmente los vinculados al valor del dólar. “Si nosotros seguimos razonando con que el gobierno pueda hacer algo con el valor del dólar, que está en condiciones de fijarlo y de devolverle competitividad con el valor del dólar, es que no estamos entendiendo bien todo lo que pasó en los últimos 20 años”, sostuvo.

Además, señaló que existen contradicciones en algunos planteos empresariales sobre el tamaño del Estado y la carga fiscal. “Cada vez que gritan que bajen el costo del Estado, a los 10 minutos los tengo sentados para inventar un impuesto, para financiar una actividad propia”, sostuvo. Pese al contexto, Oddone aseguró que el gobierno mantiene confianza en el rumbo económico: “Estamos convencidos que el camino en el que estamos es el correcto”, aunque reconoció que la transición en la comunicación con el sector empresarial “tiene costos dolorosos” y genera “un estado también de incomodidad”.

Sobre los impuestos, el ministro de Economía aseguró que el gobierno descarta impulsar modificaciones tributarias durante este período, aunque confirmó que continúa analizando técnicamente la posibilidad de implementar un IVA personalizado en el futuro, aunque “no para este período de gobierno”, ya que para la administración de Orsi “está descartado”. “El compromiso que nosotros tenemos es no implementar modificaciones tributarias adicionales en este período de gobierno”, argumentó el secretario de Estado.

Según explicó, la idea implicaría sustituir parte de las tasas diferenciales actuales por un sistema focalizado según las personas y no según los productos.

“No hay IVA personalizado en el mundo. Queríamos ser el primer país en implementarlo”, sostuvo, y explicó que el sistema obligaría a revisar exoneraciones actuales y aplicar impuestos a productos que hoy tienen tasas reducidas, aunque con compensaciones dirigidas a sectores vulnerables. “Estamos trabajando técnicamente en la evaluación de si recorremos el camino, qué implicancias tiene eso”, sintetizó.

Consultado sobre el proyecto impulsado por la vicepresidenta, Carolina Cosse, que busca realizar, entre otras cosas, un nuevo anexo del Palacio Legislativo, Oddone respondió que, como ministro, no lo priorizaría: “Mi foco estaría exclusivamente puesto en infancia, adolescencia y seguridad”, afirmó. Pese a ello, aclaró que las decisiones presupuestales son producto de negociaciones políticas y recordó que el Parlamento “vota su presupuesto y en su presupuesto no tiene nada que decir”.