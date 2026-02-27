Oddone dijo que “la casa está en orden” y descartó “modificaciones” en materia de deuda

Economía

El titular del Ministerio de Economía, Gabriel Oddone, aseguró que las metas establecidas por el gobierno para el quinquenio en materia de deuda “están reafirmadas”. “No tenemos ningún elemento de juicio de nada de lo que observamos en la realidad económica que nos lleven a introducir modificaciones sobre esto”, sostuvo el jerarca en conferencia de prensa este viernes 27 de febrero.

De todas formas, el ministro indicó que se está siguiendo “atentamente todo el tiempo” las “innovaciones que hay” para “poder ser cuidadosos” en qué acciones debe llevar a cabo el Ejecutivo para “poder hacer que las metas se cumplan”.

De esta manera, Oddone remarcó que las metas operativas anuales que el MEF tiene definidas “fueron cumplidas”. “El resultado fiscal estructural arroja el resultado de cumplimiento de meta”, manifestó y añadió que, por otro lado, el tope de endeudamiento fue cumplido y “sin ningún tipo de aplicabilidad de ningún tipo de excepcionalidad respecto de lo que está establecido”, subrayó.

“A su vez, vinimos a reportar que la deuda neta —nuestra orientación estratégica de mediano plazo— tuvo una leve mejora en 2025, pero somos conscientes de que esa leve mejora está asociada a un fenómeno específico, que es la evolución del tipo de cambio que tuvo lugar sobre todo en la última parte del año”, señaló Oddone. El economista aclaró que, incluso si ese escenario “circunstancial” del tipo de cambio no hubiera ocurrido, de todas formas Uruguay estaría dentro de la línea de la deuda prudente. “Por tanto también estamos cumpliendo con la meta general”, destacó.

En tanto, al hablar sobre cómo el MEF se proyecta para el 2026, el secretario de Estado indicó que las proyecciones de crecimiento de cara a este año se mantienen. Si bien hubo “un conjunto de elementos” en la segunda mitad del año pasado, hoy “no hay ninguno sobre la mesa” que permita alterar las proyecciones macroeconómicas realizadas en agosto, argumentó.

“Esta comparecencia que tenemos hoy […] lo que pretende básicamente decir es: la casa está en orden. Estamos trabajando con máximo esfuerzo para cumplir con lo que proyectamos, con las metas que establecimos, y para poder generar las condiciones de desarrollo del país que hagan que el sector privado pueda tomar sus decisiones con tranquilidad a pesar de la incertidumbre global”, concluyó Oddone.

Temas de coyuntura

Por otro lado, el ministro se refirió también a los despidos recientes de empresas multinacionales como Sabre y BASF, y afirmó que desde el MEF siguen el tema “con mucho detenimiento y preocupación”. “Entendemos que es la dinámica que está ocurriendo y estamos trabajando para poder definir acciones que permitan acompañar, amortiguar y minimizar los efectos que este tipo de fenómenos tienen”, aseveró el jerarca.

A su vez, mencionó también la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, lo que definió como “un hecho muy importante”.

De acuerdo con Oddone, este hecho “traza un rumbo de oportunidades” a mediano y largo plazo para la economía uruguaya, “a pesar de que plantea desafíos”, reconoció.