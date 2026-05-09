MEF prevé crecimiento de 1,6% para 2026 y va “con precaución” a la Rendición de Cuentas

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) prevé un crecimiento económico de 1,6% para este 2026.

Así lo manifestó el ministro, Gabriel Oddone, en declaraciones a la prensa este sábado, en el marco del curso “Economía en la Agenda Pública”, organizado por la Universidad Católica del Uruguay, el Banco Mundial y dicha cartera. De tal forma, el desempeño de la economía sería menor a lo inicialmente previsto, indicó el jerarca.

“Este año estamos previendo un crecimiento de 1,6%, que es menor al 2,2% que teníamos previsto”, sostuvo el secretario de Estado.

Esta diferencia, de 0,6 puntos porcentuales, es algo menor que la que se terminó registrando entre el desempeño del producto bruto interno (PBI) de 2025 —un crecimiento de 1,8%— y lo que el gobierno proyectó el año pasado que la economía iba a crecer en ese mismo período —2,6%—.

Oddone ya había adelantado, a fines de marzo, que existía una “probabilidad bastante elevada” de revisar a la baja la proyección de crecimiento económico de Uruguay para 2026 (el Banco Mundial, uno de los organizadores del evento mencionado, también actualizó sus perspectivas de crecimiento para el país). De la misma manera, el jerarca había dicho también que dicha revisión en las proyecciones podría incluso impactar en otras variables, tales como las metas fiscales, y añadió que no se puede “descartar ninguna” iniciativa en cuanto a algún tipo de medida de recorte de gasto público.

Así, de cara a la próxima Rendición de Cuentas —que el Poder Ejecutivo debe presentar al Parlamento el próximo 30 de junio—, el MEF se planta “con precaución”, sostuvo el economista este sábado.

“Todavía no hemos terminado de resolver con qué estrategia fiscal vamos para 2027 y 2028. Pero claramente es una estrategia de menor crecimiento”, sintetizó.