Orsi se reunió en Brasil con “grandes empresarios” interesados en invertir en Uruguay

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El presidente de la República, Yamandú Orsi, viajó este martes por la mañana a Brasil para mantener diferentes reuniones con empresarios brasileños que podrían traer inversiones al país.

Esto se da en el marco de reuniones que se encuentra teniendo el Ejecutivo uruguayo con un “conjunto importante de grandes empresarios brasileños”, quienes tienen intenciones de buscar un “desarrollo comercial”, por lo que se podrían dar inversiones brasileñas en Uruguay, explicó el canciller uruguayo, Mario Lubetkin.

Además, el jerarca detalló que las reuniones que han mantenido se realizaron con sectores vinculados a la minería, la logística y el sector financiero. Además de productores de alimentos, como sectores de servicios, celulosa, soja, farmacéutica y metalurgia. “Son áreas que naturalmente han despertado mucho interés y que son realistas en la posibilidad de que pasemos a una nueva fase con nuestro país vecino en el área comercial”, detalló.

“Esto será un proceso. No estamos hablando de hoy a mañana, pero sin duda de este viaje que aún tenemos varias reuniones hasta la noche tarde”, expresó.

Esto le da “expectativas” al Ejecutivo, que podría “seguir avanzando rápidamente” en busca de un “crecimiento” del comercio y de los negocios, lo que podría “mejorar el escenario económico, generar crecimiento y reducir la pobreza y desocupación”.