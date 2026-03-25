Luego de cifra del PIB de 2025, MEF podría “reestimar” el crecimiento de 2026, dijo Oddone

Economía

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El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, apuntó que posiblemente se deba hacer una “reestimación” del crecimiento económico esperado para este año, a la luz de la magra suba que el producto interno bruto (PIB) tuvo en 2025.

En conferencia de prensa desde Mercedes, Soriano, el secretario de Estado se refirió al tema. “A partir del dato [sobre el PIB publicado el pasado martes 24], vamos a trabajar en las próximas semanas para hacer una reestimación si fuera necesario del crecimiento esperado para este año”, manifestó.

De todas formas, ratificó que la proyección oficial del Poder Ejecutivo es que la economía uruguaya crezca un 2,6% en 2026 en comparación con 2025.

El ministro había declarado la semana pasada, entrevistado por La Diaria, que en la Rendición de Cuentas de junio de este año se hará una “actualización de toda la mirada fiscal” y añadió que “seguramente” deban introducirse “algunas iniciativas con el propósito de controlar” que el resultado fiscal “no se vaya” de lo previsto.

A su vez, consultado por el citado medio respecto a si en la próxima Rendición de Cuentas podría haber algún tipo de medida de recorte del gasto público, el ministro sostuvo que no se puede “descartar ninguna” iniciativa. “Hay que tener una mirada cuidadosa, pero podría ser necesario”, reparó.

No obstante, al ser preguntado en rueda de prensa sobre la posibilidad de un ajuste fiscal, Oddone pidió “levantar el nivel de las preguntas”.

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