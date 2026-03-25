“No los tiene preocupados”: Empresarios marcan “discrepancias” con gobierno por el gasto

Economía

Montevideo Portal

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, se reunieron el pasado martes con representantes de las cámaras empresariales para dialogar sobre el desarrollo económico del país y para despejar dudas de los empresarios. Previo a la instancia, estos enviaron una carta al jerarca planteando sus “preocupaciones”, aseguró a Montevideo Portal el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE), Leonardo Loureiro.

Los temas planteados por los diferentes sectores empresariales fueron vinculados a la competitividad. Sobre ese tema, Oddone presentó gráficas, las cuales “mostraban que el año pasado Uruguay estaba a mitad de tabla”, en relación con los países de la región. En los primeros días de enero, se generó un “cambio drástico”, en el que el dólar paso a tener un valor de $ 37, por lo que “Uruguay era el peor de la clase con respecto a apreciación del dólar”. “Nos habíamos apreciado muchísimo”, remarcó.

Ante esto, mencionó que el jerarca presentó en la reunión las acciones tomadas por el gobierno ante esta situación, y los resultados del accionar del Ejecutivo “afectaron positivamente”, analizó Loureiro, por lo que se revirtió la situación y Uruguay pasó a ser uno de los países con menos apreciación.

Además, Loureiro explicó que existen “ciertas discrepancias” entre los empresarios y el gobierno. Según detalló, para el Ejecutivo el gasto del Estado “no es algo que los tenga preocupados”. “Obviamente, no fueron electos para reducir el gasto, pero a nosotros sí nos importa”, dijo.

“Es importante seguir trabajando en qué mecanismo nosotros vemos que se puede hacer. También es cierto que no podemos andar diciendo que hay que reducir el gasto y no tener propuestas”, mencionó.

Otra de las preocupaciones planteadas fue el costo de la electricidad y del combustible, aunque admitió que reconocen desde los sectores empresariales que es un tema “complicado” debido al conflicto en el Medio Oriente.

Por otro lado —explicó—, se conversaron temas relacionados con el “control” macroeconómico y de la estabilidad de la inflación, donde se resaltó la “importancia de que esos números sigan bien manejados”. Además, analizaron la “desaceleración” de la economía. Si bien detalló que no es un efecto que golpea solo a Uruguay, ya que “todos los países de la región se vienen desacelerando”, afirmó que hay que “cuidar las decisiones” para que las medidas no afecten a la economía y no contribuyan a la desaceleración.

“Fue una conversación muy directa y abierta. Hubo intercambio entre los distintos asistentes con los dos invitados y conversaciones de ida y vuelta sustanciosas, algo que es importante. Eso nos deja contentos”, afirmó, en relación al desarrollo de la reunión con los jerarcas.

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