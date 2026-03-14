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Familiares, socios y efectos mariposa: uno por uno, los implicados en la red de Marset

Montevideo Portal

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue capturado en la madrugada de este viernes 13 de marzo en Santa Cruz, Bolivia, por autoridades policiales de ese país, tras varios años prófugo.

El caso comenzó en 2021, cuando se informaba acerca de su arresto en Emiratos Árabes Unidos mientras utilizaba un pasaporte paraguayo falsificado.

Desde entonces, varias fueron las personas vinculadas al narcotraficante que cayeron, ya sea a manos de la Justicia o asesinadas en la red de violencia en torno al caso.

Uno por uno, todos los nombres cercanos o pertenecientes al negocio de Marset.

Familia

Gianina García Troche: la esposa de Sebastián Marset. Fue detenida en Madrid cuando viajaba rumbo a Dubái, en julio de 2024. Meses después, en marzo de 2025, se confirmó su extradición a Paraguay, donde ahora se encuentra en un centro de máxima seguridad para mujeres.

Diego Nicolás Alba Marset: hermano del narcotraficante. Fue detenido en Foz do Iguazú, Brasil, a raíz de un operativo de la Policía Federal a fines de 2023.

Jimena Marset: hermana del narcotraficante. Al igual que García Troche, fue detenida en Madrid, pero mientras caminaba por la calle en junio del año pasado. Está casada con Sebastián Alberti Rossi.

Sebastián Alberti Rossi: cuñado de Marset, estaba preso en una cárcel de San José, donde se fugó en 2021. En 2023 se entregó a la Jefatura de Policía de ese departamento y, desde entonces, cumple una pena por homicidio.

El suegro de Marset: el padre de García Troche fue detenido en agosto de 2023 en Empalme Olmos.

Nicolás Alba Marset: medio hermano del narcotraficante, fue detenido en diciembre de 2023 en Foz de Iguazú.

Socios

Rodrigo Loly Fontana: el socio de Marset fue asesinado a balazos en Santana do Livramento, Brasil, en julio de 2024. Era integrante del Primer Cartel Uruguayo (PCU).

Miguel Ángel Tío Rico Insfrán: socio de Marset, fue detenido en febrero de 2023 en Río de Janeiro, Brasil. Él formó, junto a Marset, un grupo delictivo que se encargaba de lavar dinero y traficar droga; con el paso del tiempo, ambos involucraron a sus familiares. Está preso desde el 25 de agosto de 2024 por su presunta vinculación con el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de dinero

Federico Ezequiel Santoro Vasallo: el testaferro de Marset fue detenido en agosto de 2024 por la Policía de Paraguay. Fue extraditado a Estados Unidos y, una vez allí, se declaró culpable ante la Justicia por una conspiración de lavado de dinero. Fue condenado a 15 años de prisión.

José Fernando La Maldad Estigarribia: fue capturado en Dubái en julio de 2025. La Policía de Paraguay lo remarcaba como un hombre clave en la estructura organizativa de Marset; se lo señalaba como guardaespaldas de García Troche, testaferro de Marset y quien alertó al narco de las investigaciones que había sobre él por sus vínculos con la Justicia.

Luis Molinas, Cindy Peralda y Álvaro Enrique Cáceres Cabrera: sus arrestos se dieron en el marco del Operativo Nexus II, por el que la Policía de Paraguay buscaba presuntos líderes de una red que se habría desprendido de la banda originalmente vinculada a Marset.

Norma Daniela Jordán Sánchez: una agente inmobiliaria que estaba encargada de “blanquear” el dinero proveniente de la organización del narcotraficante uruguayo; fue detenida en Bolivia en agosto de 2023.

Roberto Arana y Rony Suárez: el primero era el tercero a cargo de la organización criminal que Marset montó en Bolivia; el segundo era el encargado de montar las empresas del uruguayo que operaban como una fachada para el lavado de dinero. Ambos fueron detenidos en el país andino, también en agosto de 2023.

Otro testaferro: en setiembre de ese mismo año, la Policía de Bolivia dio con otro de los hombres que integraban la organización liderada por Marset y “formaba parte de la estructura de lavado de activos”.

Un funcionario boliviano de iniciales M.A.B.A: el trabajador del Servicio General de Identificación Personal del país andino emitió una cédula de identidad falsa para el narcotraficante uruguayo; con ese documento, Marset pudo viajar a Paraguay evitando ser detectado por la policía local. El funcionario fue detenido en agosto de 2023.

Repercusiones

Eulalio Lalo Gomes: un diputado paraguayo del entonces oficialismo fue asesinado en agosto de 2024. Su nombre surgió durante las investigaciones en torno al megaoperativo A Ultranza Py (acción de la policía paraguaya que tuvo como objetivo al narco uruguayo y su organización). De las investigaciones surgió que tendría vinculaciones con la estructura del denominado clan Mota y con el grupo delictivo brasileño Comando Vermelho, también relacionado con Marset.

Erico Galeano: la Justicia de Paraguay condenó el pasado miércoles 4 de marzo de 2026 al senador de ese país a 13 años de prisión tras hallarlo culpable de asociación criminal y lavado de activos en una causa vinculada a una red internacional de narcotráfico ligada a Marset.

Daniel Fernández: cuando Marset reapareció en junio de 2025 al enviar una carta a “cada uno de los países” que lo persiguen, mencionó a Fernández como un delincuente vinculado a las drogas. Él era el jefe de la Unidad de Investigación Sensitiva de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, que lo destituyó de su puesto ese mismo mes por la mención del narcotraficante.

Cinco policías uruguayos: tras la fuga del cuñado de Marset de San José en 2021, el Ministerio del Interior inició un sumario a cinco policías por el escape de Sebastián Alberti Rossi.

Hugo Javier Vallejos, Gabriela Vasos Mosqueira y Kevin Eduardo Montiel: en noviembre de 2023 la Interpol cesó la notificación roja contra la esposa de Marset, lo que implicó una investigación por parte del Ministerio Público paraguayo tras sospechas de sabotaje. A fines de ese mes, tres funcionarios policiales (oficial segundo, oficial ayudante y suboficial ayudante, respectivamente) fueron detenidos por haber causado el incidente.

Rodolfo Oliver Fernández Almada: el jefe de Interpol en Paraguay fue destituido por el cese de la advertencia roja sobre la esposa del narcotraficante uruguayo.

Gerardo González Valencia: el conocido narcotraficante mexicano no fue detenido ni procesado por vínculos con Marset, pero sí lo mencionó al brindar datos sobre el paradero de otros delincuentes con el objetivo de negociar para reducir su condena. Esto reveló un vínculo entre el narco uruguayo y México que era desconocido ya que, hasta el momento, se conocían las relaciones de Marset con narcos paraguayos y con organizaciones mafiosas en Europa oriental, pero nada apuntaba hacia Norteamérica.

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