García Troche fue trasladada a un centro de máxima seguridad destinado a mujeres

Internacionales

El Ministerio de Justicia de Paraguay trasladó a Gianina García Troche, la esposa del narco prófugo Sebastián Marset, a un centro de máxima seguridad destinado a mujeres —el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza— tras un pedido de la jueza penal de garantías especializada en Crimen Organizado del Tercer Turno, Rosarito Montanía de Bassani.

Según informó El Nacional, el traslado de García Troche se realizó bajo un amplio dispositivo de seguridad y con coordinación entre distintas dependencias estatales. Una vez en la nueva cárcel, la esposa del narco se sometió a controles médicos obligatorios y la verificación de su identidad, así como a trámites administrativos correspondientes antes de su incorporación formal al sistema carcelario.

En diciembre del 2025, la esposa de Marset fue trasladada al Hospital Militar en Asunción después de presentar reiterados “cuadros de alteración”, con episodios de convulsiones, mientras se encontraba recluida en el penal de Viñas Cué.

El Comando de las Fuerzas Militares confirmó que García Troche fue evaluada por una junta médica y dada de alta tras descartarse complicaciones graves, según un comunicado divulgado por la institución. Luego de su internación, volvió al penal de Viñas Cué.

García Troche está presa en Paraguay desde mayo del año pasado, cuando fue extraditada luego de su detención en el aeropuerto de Barajas en España. La uruguaya está imputada por lavado de activos del narcotráfico en el marco de la operación A Ultranza.