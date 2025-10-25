Internacionales

Qué se vota, impacto en Uruguay y más: claves de las elecciones legislativas en Argentina

Argentina celebrará este domingo elecciones legislativas en las 24 provincias del país para renovar parcialmente la composición de las dos cámaras del Congreso nacional , en unos comicios clave para las ambiciones del gobierno de Javier Milei , que medirá además su grado de apoyo a poco de cumplir la mitad de su mandato.

La cita electoral se llevará a cabo en un escenario de gran polarización entre el partido de Milei , La Libertad Avanza (LLA), y el peronista Fuerza Patria .

Casi 36 millones de personas están llamadas a las urnas, en un país en el que el voto es obligatorio para los ciudadanos de 18 a 70 años y optativo para los de 16 y 17 o mayores de 70. Los ciudadanos argentinos residentes en Uruguay también pueden votar, a través de la oficina del consulado del país vecino .

Al respecto, el ministro de Economía y Finanzas uruguayo, Gabriel Oddone , aseguró que el gobierno está “atento” al resultado electoral de este domingo por la afectación en el tipo de cambio. De acuerdo con el Banco República, el peso argentino cerró el viernes a $ 0,02 la compra y $ 0,20 la venta.

Los colegios electorales estarán abiertos desde las 08:00 y cerrarán a las 18:00 .

En todos los distritos electorales de Argentina se votará para renovar 127 escaños de la Cámara de Diputados, sobre un total de 257. En paralelo, la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego votarán para renovar un tercio del Senado (24 de un total de 72).

La nueva composición del Congreso será inaugurada el próximo 10 de diciembre.

El objetivo del oficialismo nacional, que cuenta actualmente con menos de 40 diputados, es lograr un tercio de las bancas de la Cámara baja y obtener todos los escaños posibles en el Senado, con el fin de sostener sus proyectos de reforma y contrarrestar los intentos de la oposición para bloquear decretos presidenciales.

Por otro lado, un triunfo le permitiría al peronismo consolidarse como principal fuerza opositora al gobierno de Milei, lo que supondría un empujón a este movimiento político tras el desprestigio sufrido durante el mandato del expresidente Alberto Fernández (2019-2023).

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condicionó la ayuda financiera de su país a Argentina a los resultados de estos comicios. “Tus números en las encuestas son bastante buenos, pero creo que serán mejores después de esto”, dijo el norteamericano al recibir a Milei en la Casa Blanca, días después de que su administración anunciara una ayuda por US$ 20.000 millones a través de un intercambio de divisas y la compra de pesos argentinos.

En realidad, las diferentes encuestas no ofrecen una clara tendencia sobre quien se impondrá en los comicios, aunque ubican en tercera posición el frente Provincias Unidas, liderado por un grupo de gobernadores de distintos partidos, y en cuarto lugar el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT).

El peronismo registró el pasado 7 de setiembre un importante triunfo en los comicios legislativos provinciales en el mayor distrito electoral del país, la provincia de Buenos Aires, que concentra cerca del 40% del padrón.

La provincia de Córdoba, segundo distrito en población, será escenario de una disputa entre LLA y Provincias Unidas, mientras que en Santa Fe las mediciones muestran un triple empate entre el partido de Milei, el del gobernador local Maximiliano Pullaro y el peronismo.

En la ciudad de Buenos Aires —distrito electoral independiente de la provincia homónima— la puja estará entre la lista encabezada por la hasta ahora ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y los candidatos de Fuerza Patria.

Otro factor importante será la participación electoral: en los comicios provinciales celebrados en los últimos meses para renovar las legislaturas locales, la concurrencia bajó de forma significativa respecto a años anteriores.

En esta elección entrará en vigor el uso a nivel nacional de la boleta única de papel, un formato novedoso para el país en el que todas las fuerzas aparecerán en una única papeleta.

La ley electoral establece que los primeros resultados oficiales del escrutinio provisional serán difundidos a partir de las 21:00 horas.

A modo de curiosidad, la empresaria mediática Wanda Nara anunció que será presidenta de mesa en estas elecciones . “Este domingo, a cumplir con el deber cívico” , publicó la diva.

Con información de EFE

