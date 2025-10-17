Elecciones legislativas en Argentina: cómo se preparan La Libertad Avanza y Fuerza Patria

Internacionales

Por Nicolás Arano

nicolasaranocomunicacion

La Libertad Avanza y Fuerza Patria se preparan en Argentina para la última semana de la campaña electoral, con la mira puesta en las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

Por el lado de La Libertad Avanza, el presidente Javier Milei, luego de su viaje a Estados Unidos, planea continuar con distintas visitas al interior de Argentina y también analiza cuál será el destino final de cierre de su campaña política.

Se habla de Córdoba, de Rosario, de la provincia de Buenos Aires y de otros lugares donde La Libertad Avanza quiere apuntalar nuevamente el voto del ciudadano.

Fuerza Patria, la representación electoral del Partido Justicialista, que tiene como gran referente, líder y ganador de las últimas elecciones legislativas provinciales, el pasado 7 de septiembre, a Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, tiene planificado en esta última semana visitar distintos lugares de la provincia. Además, el dirigente buscará reunirse con referentes políticos del partido justicialista.

Ya lo hizo hace unos días con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien se encuentra cumpliendo la condena de prisión domiciliaria, pero también ha salido a criticar duramente al presidente Javier Milei por distintas situaciones particulares.

Por un lado, lo que ha sido el encuentro bilateral que tuvo con Donald Trump; luego, el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad; y como tercer punto fundamental, el caso de José Luis Espert, que a La Libertad Avanza le ha jugado muy en contra y ha fortalecido al partido justicialista Fuerza Patria.

Así, todos los partidos políticos planifican un cierre de campaña electoral contándole sus ideas a los ciudadanos argentinos, ya a muy poquitos días de lo que serán las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

