Elecciones en Argentina: ¿cómo pueden votar los residentes en Uruguay este domingo?

Argentina celebrará este domingo 26 las elecciones legislativas nacionales en las que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado del vecino país.

Así, la Embajada de Argentina en Uruguay compartió información importante para quienes quieran votar —ya que no es obligatorio para los ciudadanos empadronados en el exterior— desde el país.

Las elecciones se harán en la oficina del consulado, situada en Wilson Ferreira Aldunate 1281 (en Montevideo), entre las 8:00 y las 18:00. Podrán votar quienes se encuentren empadronados en el consulado argentino.

“Para ello, se debe haber realizado el cambio de domicilio en el DNI a una dirección dentro de la jurisdicción de este Consulado hasta el 19 de abril de 2025”, indica la sede diplomática.

El padrón definitivo de personas habilitadas a sufragar se puede consultar en este enlace; en el campo “Distrito” se debe seleccionar “Argentinos en el exterior”.

De acuerdo con la embajada, no podrán votar quienes: no figuren en el padrón de la mesa, no presenten documento habilitante o presenten un ejemplar anterior al que figura en el padrón. Tampoco podrán votar quienes figuren “anulado” por la Justicia Nacional Electoral “aunque aleguen error”.

“Aquellos ciudadanos que se encuentren en Uruguay y estén empadronados en Argentina deberán efectuar la justificación de no emisión de voto. Podrán hacerlo de manera remota accediendo a infractores.padron.gov.ar, o bien en las oficinas del Consulado a partir del 26 de octubre de 2025 y hasta 60 días después de esa fecha”, finaliza el comunicado.

