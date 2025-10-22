Gobierno está “atento” a resultado electoral en Argentina por afectación en tipo de cambio

Política

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, se refirió este miércoles a las elecciones legislativas en Argentina el próximo domingo 26 de octubre y al conflicto en el puerto de Montevideo.

En rueda de prensa, consignada por Telemundo (Canal 12), el jerarca aseguró que “la situación argentina es muy sensible y está sujeta al resultado electoral del domingo”.

“Vamos a ver qué termina ocurriendo con el peso argentino una vez que se conozca el resultado electoral. Obviamente, la frontera del litoral es muy sensible a los precios relativos con Argentina y una eventual consolidación de este escenario de precios relativos va a darle otra vez a Argentina una ventaja que se había diluido en los últimos 12 o 14 meses”, explicó.

Asimismo, Oddone señaló que desde el ministerio están “atentos” la evolución de la economía argentina: “No podemos especular sobre la trayectoria de una variable tan volátil como el tipo de cambio. Sobre el tipo de cambio, nosotros no tenemos estrategia. El tipo de cambio flota”.

El MEF tiene activas desde julio medidas en la frontera uruguaya con Brasil para compensar la diferencia de precios relativos con respecto al país vecino. En esa línea, Oddone señaló que se podrían “contemplar aspectos similares” a aplicar si sucediera lo mismo otra vez con el país gobernado por Javier Milei.

Con respecto al conflicto entre la empresa Terminal Cuenca del Plata y el sindicato portuario, el jerarca aseguró que “el gobierno está absolutamente comprometido” a “encontrar una solución lo antes posible”, ya que “lleva demasiados días y tiene un costo muy importante para el país”.

“Desde el punto de vista del Ministerio de Economía y Finanzas, este es un tema de altísima preocupación. Me consta que para el presidente de la República [Yamandú Orsi] también lo es”, comentó.

Así, Oddone sostuvo que, si bien “los conflictos son algo natural y razonable que ocurra”, para “traer inversiones” hay “que estar en condiciones” de que “los conflictos se canalicen y se resuelvan en tiempos y de formas que no afecten severamente la inversión”.

