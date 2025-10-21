Milei se pone la campaña “al hombro” mientras prepara cambios en ministerios clave

Por Nicolás Arano
nicolasaranocomunicacion
Argentina atraviesa los últimos días de campaña electoral, con la mira puesta en las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.
El presidente Javier Milei, tras su viaje a Estados Unidos donde concretó acuerdos comerciales y económicos y mantuvo un encuentro bilateral con el mandatario norteamericano Donald Trump regresó al país hace varios días y se puso la campaña al hombro en términos electorales.
Esta tarde estará visitando la ciudad de Córdoba, mientras que el próximo jueves realizará el cierre de su campaña en Rosario.
Milei ya manifestó en distintos medios de comunicación a nivel nacional que se vienen cambios importantes en el gabinete y en su equipo de trabajo.
Por el lado de Fuerza Patria, el Partido Justicialista, el actual gobernador bonaerense Axel Kicillof continúa recorriendo distintos municipios y ciudades de la provincia para intentar consolidar la victoria obtenida el pasado 7 de septiembre en las elecciones legislativas provinciales.
