Milei vuelve a salir de gira al interior de Argentina para apuntalar campaña

Por Nicolás Arano

nicolasaranocomunicacion

Después de un nuevo viaje a Estados Unidos, donde el presidente Javier Milei mantuvo un encuentro bilateral con el jefe de Estado norteamericano Donald Trump en la Casa Blanca, el mandatario argentino regresó al país con dos objetivos cumplidos.

El primero, asegurar el apoyo de Estados Unidos de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

El segundo, reforzar el monto del préstamo otorgado por el Tesoro Nacional de Estados Unidos a la Argentina.

Hace pocos días, a través del ministro de Economía Luis Caputo y del secretario del Tesoro Scott Besen, se había acordado un préstamo por 20.000 millones de dólares. Ahora, en las últimas horas, se especula con nuevos montos que podrían ascender a 40.000 millones de dólares.

En plena campaña electoral, el presidente Javier Milei busca llegar bien posicionado a los comicios del 26 de octubre.

Durante el próximo fin de semana, tiene previsto recorrer dos provincias clave, donde La Libertad Avanza intentará consolidar el voto de los ciudadanos: Santiago del Estero y Tucumán.

