Martín Lema: las “excusas” de la IM, los ministros “dispersos” y su futuro político

Por Ignacio Palumbo

ipaludabe

Martín Lema puede considerarse un hombre de varios títulos. Senador por el Partido Nacional, presidente de la Comisión Departamental de Montevideo de su partido, extitular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) durante el gobierno pasado y excandidato a la Intendencia de Montevideo (IM).

En el inicio de este segundo año de la actual legislatura, Lema mantiene un “deseo de que al país le vaya bien”. No obstante, en los hechos se encuentra con “enormes problemas que hay que llevar adelante de forma urgente”, que pasan por la inseguridad ciudadana y el desempleo.

“Hay dos temas que son imprescindibles: […] la gente está sumamente preocupada y angustiada con la situación de inseguridad que estamos padeciendo, y con el desempleo igual”, sentenció el legislador en entrevista con Montevideo Portal.

En esta línea, sostuvo que la agenda legislativa “no puede estar descolgada del sentir de la gente”. A su entender, debe también hacer un “control” de quienes llevan adelante una función ejecutiva, porque “esas decisiones muchas veces son imprescindibles para cambiar la vida de la gente”, argumentó.

“Yo creo que el gobierno está perdiendo mucho tiempo en tratar temas que no son los que la gente necesita”, insistió.

Consultado respecto a cuáles serían esos temas, se refirió a cuando se realizó una conferencia de prensa para anunciar la rescisión del contrato con Cardama por la compra de dos patrullas oceánicas. “Es algo que era en el Ministerio de Defensa. Se dio en la Presidencia. ¿A qué aspiro yo? A que el presidente de la República encabece mensajes a la ciudadanía con los temas que al ciudadano le importan”, manifestó.

De tal forma, Lema subrayó que ve “absolutamente dispersos y distraídos” tanto al presidente de la República, Yamandú Orsi, como al resto de las autoridades de gobierno. “Para la gente, hoy, imprescindible es otra cosa. La gente hoy quiere sentir la libertad de volver a circular con ese sentimiento de tranquilidad. Los jóvenes, gente que se está formando, gente que quedó sin trabajo, la preocupación es ‘¿cómo yo me inserto en el mundo actual?’. Esos son los temas fundamentales, entre otros, obviamente”, sintetizó el senador nacionalista.

Lema expresó que los acuerdos con el oficialismo en el Parlamento “se dan muy seguido, afortunadamente”. Pese a ello, remarcó que “quien muchas veces tiene más responsabilidad es quien gobierna legítimamente”.

“El gobierno tiene la responsabilidad de gobernar. […] Los roles están claros. Posibilidad de acuerdo, sí”, manifestó Lema, pero aclaró que esto debe darse “siempre teniendo en cuenta quién tiene una responsabilidad y quién la otra”.

El rol de la Intendencia

Por otro lado, el excandidato a intendente capitalino por la Coalición Republicana se refirió al presupuesto que el actual jefe comunal, Mario Bergara, presentó a la Junta Departamental a comienzos de enero. “Es más de lo mismo. Reafirma un continuismo, que es ese proceso que lleva a Montevideo a estar como está”, manifestó. Según Lema, este “no vibra con inversiones”. “Una capital sin inversiones no moviliza, no genera la ilusión, no genera ni siquiera el orgullo capitalino que se puede llegar a tener en un departamento tan hermoso como Montevideo”, comentó.

En este marco, criticó —como en ocasiones anteriores— que “se sigue proyectando” la existencia de un casino municipal “que da pérdidas millonarias”, mientras que criticó también que los rubros económicos para calles “son los mismos” que para TV Ciudad; “acá no se trata de TV Ciudad sí, TV Ciudad no, [sino de] un sentido común en las competencias”, enfatizó.

Así, remarcó que “no debe sorprender” la postura de Bergara porque “va a cumplir 40 años el proceso” del Frente Amplio en el gobierno capitalino. “Por el otro, para lo expresado en campaña electoral, desilusiona”, matizó Lema.

En tanto, el senador blanco cuestionó la propuesta de los contenedores intradomiciliarios que lleva a cabo la actual administración de la IM. A su entender, “en ciertas zonas, sobre todo de baja densidad de población”, este sistema “puede ayudar” al sistema de recolección de residuos, pero en áreas de alta densidad de población esto no ocurre, apuntó. “Y si eso se suma a una falta de frecuencia en el pasaje de los camiones y otros problemas estructurales que no cambian, seguís con más de lo mismo”, afirmó.

“Llegaron las fiestas a fines de 2025, Montevideo tenía los problemas de siempre. Renuevan las excusas; para eso han sido ingeniosos. Nos gustaría que fueran ingeniosos para dar resultados y para realizar obras y no para excusarse porque las cosas no suceden”, disparó Lema.

Los altos y bajos del Mides

El exministro de Desarrollo Social también evaluó la gestión del actual jerarca, Gonzalo Civila, al frente de la cartera.

Al respecto, listó algunas de las medidas que se mantuvieron de la administración anterior o se implementaron y que él valora: haber dejado “una cantidad de planes y acciones” llevadas a cabo en el periodo pasado; “diversificar la oferta” en materia de personas que están a la intemperie; el plan de alimentación territorial; el programa de accesos; eliminar el tope de ingresos para mantener asignaciones familiares (Plan de Equidad); la recarga del supergás al 50% para beneficiarios, entre otras. “Sería muy injusto si no valorara que se hayan mantenido una cantidad de acciones”, se sinceró Lema.

En tanto, se refirió también a las otras cosas en las que no concuerda, tanto en materia de alimentación (que “puede llegar a desvirtuar lo que estaba trazado” en la anterior administración) como en lo que concierne al plan de inclusión asistida, que “parecería que va a quedar sin efecto”, puntualizó.

“Yo sigo diciendo exactamente lo mismo: a veces se carga con una cantidad de cosas que en realidad los problemas vinculados a la vivienda, a salud, adicciones, a la falta que puede estar cometiendo el que está haciendo uso indebido de espacios públicos, son otras instituciones de las cuales yo creo que recae mucho del futuro también”, sostuvo el exministro.

Asimismo, Lema criticó que el Frente Amplio “instalara” un “paradigma muy equivocado” acerca de que “era derecho vivir en la calle”. “Lejos de ser un derecho vivir en la calle, es la vulneración de una cantidad de derechos. Entonces, si una persona tiene la oportunidad de ir a un centro o ir a un lugar en invierno calentito, que reciba alimentación y demás, [pero] se niega y se pone a dormir en la vereda, a esa persona hay que aplicarle la Ley de Faltas o, más aún, la internación compulsiva”, aseguró, respecto a la norma que comenzó a regir a fines del gobierno pasado.

El exministro opinó que “hay que cumplirla, por supuesto”, lo que “no quita tratar los temas de fondo”, aclaró. Las causas en torno a la problemática de las personas en situación de calle tienen que ver con vivienda, salud mental, adicción o exclusión “como la que tiene una persona que recupera la libertad”, listó Lema. De tal forma, aseveró que el actual gobierno debe “profundizar y dar mayor impulso” a las políticas establecidas en el anterior período de gobierno.

Lo que se viene

Por último, el dirigente político se refirió a su futuro y, consultado al respecto, aseveró que su próxima ambición es “mejorar todo lo que esté a [su] alcance”.

“A mí lo que me mueve principalmente es el patriotismo, entonces, más que pensar en los lugares que eventualmente puedo ocupar de algún resultado electoral, lo que pienso es en el hoy, en el mañana, en el pasado y en dar todo mi esfuerzo para poder contribuir al país y mejorar el Uruguay”, ahondó.

Ante la repregunta de si considera volver a postularse como candidato a intendente para las elecciones departamentales de 2030, Lema esquivó definir su eventual participación. El senador se limitó a recalcar su “compromiso” con Montevideo, el cual piensa “honrar” con su “mayor esfuerzo” desde el Senado.

