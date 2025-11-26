“Bergara viene siendo más de lo mismo”: Lema tras asumir en la Departamental blanca

Política

El senador del Partido Nacional Martín Lema fue elegido presidente de la Comisión Departamental de Montevideo de su partido, y aseguró que trabajará de cara a las próximas elecciones.

El dirigente nacionalista aseguró en diálogo con Montevideo Portal que desde la comisión tienen dos objetivos. El primero, “representar a los montevideanos tanto en temas nacionales como departamentales”. “Hoy vemos que hay que sustituir ausencias, como la del intendente en la intendencia, que se dan en temas nacionales y departamentales”, explicó.

“Se van a cumplir 36 años de una misma gestión, y la administración [Mario] Bergara viene siendo más de lo mismo, hay mucha excusa. Ahora, con un tema entre Adeom y Bergara, donde los montevideanos quedan como rehenes en medio: mucha promesa, mucho plan nuevo y poca acción. Eso también requiere una departamental del Partido Nacional que esté ocupando el lugar que el intendente y la intendencia lo deja en ausencia”, mencionó Lema.

El otro de los objetivos que mencionó el excandidato a intendente de Montevideo son las elecciones de 2029 y 2030. Se crearán “proyectos políticos a través de mucha unidad, con representación de todo el partido en Montevideo, que permitan ayudar a ganar en 2029 y 2030”, expresó.

Lema no descartó su candidatura a intendente para las departamentales de 2030, pero aseguró que “no se habló de eso”. “Estamos hablando de un órgano colectivo, donde hay senadores, diputados, ediles, concejales y militantes. Estamos con mucha unidad, con un plan y una proyección y un trabajo en equipo”, sentenció.

