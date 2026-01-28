Denuncian que la IM presupuestó casino municipal hasta 2028 pese a “promesa” de jerarca

Política

La Intendencia de Montevideo (IM) presentó a principios de enero ante la Junta Departamental el proyecto del Presupuesto Quinquenal, en el que la oposición encontró un “incumplimiento” con la posible transición del casino Municipal al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El casino Parque Hotel se encuentra en medio de la polémica luego de que el edil del Partido Nacional Juan Ignacio Abdala llamara a sala e interpelara a Camilo Benítez, director de Desarrollo Económico de la Intendencia, y Lorena Infante, directora de Casinos.

El llamado se dio por la controversia surgida hace varios meses a raíz de las pérdidas económicas que le genera el casino municipal a la IM.

De acuerdo con la versión taquigráfica, en la instancia, Benítez aseguró que las negociaciones para que el MEF se hiciera cargo del casino estaban “bastante avanzadas”, y afirmó que se podría cerrar la transición una vez que la cartera finalizara su participación en el debate por el proyecto del Presupuesto Nacional, que fue aprobado a fines de 2025 en el Parlamento.

Pese a ello, el edil Abdala informó a Montevideo Portal que en el presupuesto entregado por la comuna capitalina se destinan fondos para el casino hasta 2028. Además, la administración frenteamplista presupuestó el “rubro cero” —siendo este las retribuciones que recibirán los funcionarios del casino— hasta 2030.

Para el representante nacionalista, esto evidencia que “no hay un plan” para realizar la transición de la casa de juegos al MEF y la “están pateando para 2028, incumpliendo las promesas que se hicieron en la interpelación”, mencionó en diálogo con Montevideo Portal.

Por otro lado, la comuna realizará un gasto de $ 6.536.068 para el arrendamiento de máquinas tragamonedas a la empresa ICM S. A. Esto se da luego de un llamado a licitación por parte del gobierno departamental.

