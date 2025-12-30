Política

Herou dio detalles de cómo será la recolección de residuos en Montevideo este fin de año

La Intendencia de Montevideo (IM) brindó detalles acerca de cómo funcionará la recolección de residuos por las fiestas de fin de año.

Según indicó el director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, en rueda de prensa, el vaciado de contenedores irá hasta las 19:00 de este miércoles, 31 de diciembre. El jueves 1º de enero de 2026 no habrá servicios, y a la medianoche del viernes 2 se retoma la actividad.

“Lo que sí vamos a tener durante todo el tiempo son recursos que van a estar trabajando en la limpieza en torno a contenedores […], camiones de distinto tipo, motocarros que recorren la ciudad y esos no van a parar, van a seguir trabajando. Van a parar en las horas normales de festejo con la familia, pero van a seguir trabajando 31 y 1º para que la ciudad luzca de la mejor manera”, indicó el jerarca departamental.

Luego de Navidad, el paisaje urbano capitalino mostró, en diversas cuadras de distintos barrios, los contenedores desbordados de basura, así como también las bolsas y residuos depositados afuera de los vertederos. Esto propició que Herou saliera a dar explicaciones el 26 de diciembre, y argumentó que la acumulación de basura se debió a dos factores: el feriado y un paro de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) durante la negociación salarial de principios de la semana pasada.

La situación fue tal que el edil nacionalista Diego Rodríguez anunció, este martes 30, que pedirá ante la Junta Departamental que se declare emergencia sanitaria en la capital.

Todo se transforma

De todas formas, Herou aseveró que la IM está en un “proceso de transformación”. “Vamos a cambiar la gestión de los residuos en Montevideo”, afirmó.

Al respecto, mencionó que se están retirando contenedores de la vía pública y entregando receptores a “cerca de 800 familias”.

“Hoy estamos entregando cerca de 800 contenedores de 120 litros, más las islas de reciclaje, más la compostera con lombrices para que se pueda transformar en compost una parte importante de sus residuos orgánicos. Insisto en que entre enero y fines de febrero vamos a llegar a más de 10.000 familias más. O sea que vamos rápido, transitando por fechas complejas como estas, pero avanzando en la transformación que Montevideo requiere y que nos comprometimos”, concluyó el director de Desarrollo Ambiental.

