Locales

La IM entregó contenedores intradomiciliarios a vecinos de los municipios A y G

Montevideo Portal

La Intendencia de Montevideo (IM) entregó este sábado contenedor intradomiciliarios a vecinos de los municipios A y G.

La iniciativa busca introducir un nuevo sistema de gestión de residuos que permita retirar parte de los contenedores de la vía pública y mejorar la limpieza en los barrios.

Según informó la IM, se distribuyeron contenedores para residuos mezclados y materiales reciclables, además de composteras para residuos orgánicos, tanto en cooperativas de vivienda como en hogares particulares.

La entrega se realizó en las cooperativas Covisutd, Covicoa y Covicen, ubicadas en el Municipio A, donde además de los contenedores se incorporaron composteras para el tratamiento de residuos orgánicos. En la misma línea, también se entregó equipamiento en el Municipio G, específicamente en la zona de Camino Paso Calpino, César Mayo Gutiérrez, Ruta 102 y Bohanes.

Además, la informaron que el próximo martes se realizará una nueva instancia de entrega en el barrio Prado Norte, también en el Municipio G. Los vecinos de Camino Castro, María Orticochea, Ramón Cáceres y Camino Carlos María de Pena, serán quienes reciban los contenedores.

La iniciativa dio inicio el pasado 22 de noviembre, cuando autoridades de la comuna, entre ellos el intendente, Mario Bergara, entregaron los primeros 850 contenedores a familias del barrio Cerro.

Montevideo Portal