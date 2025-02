“No va a tener presupuesto”: Lema cerrará TV Ciudad si es electo intendente de Montevideo

Política

Martín Lema, candidato a la Intendencia de Montevideo (IM) por el Partido Nacional y exministro de Desarrollo Social, se refirió este lunes a la existencia del canal abierto TV Ciudad y el Casino Municipal Parque Hotel.

“Los recursos destinados a TV Ciudad se van a redireccionar a obras. No va a tener presupuesto”, dijo consultado al respecto en el programa Desayunos informales (Canal 12).

Preguntado sobre si piensa cerrar el canal, respondió: “Sí, no va a tener recursos”. El exdiputado nacionalista argumentó que es un “tema [de] sentido común”.

“Si vos tenés que llevar adelante la prestación de ciertos servicios y no los cumplís, y por otro lado estás dando un servicio que no es de los básicos ni los necesarios ni los que la gente necesita, vos tenés que reordenar las prioridades e ir hacia lo que dé mayor respuesta a los montevideanos”, explicó.

“Yo creo que es mucho más favorable que esos casi ocho millones de dólares por año, que en un quinquenio representa unos 40 millones de dólares, vayan a calles, veredas y obras de infraestructura o servicios que a un canal de televisión”, agregó, en referencia a los costos del canal.

En ese sentido, Lema planteó que planea “duplicar el rubro de inversiones” para poner recursos en “mejores calles, poder asumir el 100% del control de las veredas, mejor infraestructura, mejor servicio de recolección”.

“Para eso tenés que reordenar las prioridades, viendo algunos gastos que no deberían llevarse adelante y redireccionarlos. En esto hay que tener mucha empatía, porque hay gente que trabaja. Se reordenan en áreas verdaderamente prioritarias”, sostuvo.

Sobre el casino, dijo que ese sería “otro servicio que no estaría más”, ya que “representó pérdidas entre 2021 y 2023 de 329 millones de pesos”. “Claramente no puede ser una prioridad”, afirmó.

“Hoy la primera obra más transformadora es poner la casa en orden. Si no ordenamos y no le ponemos el eje a lo básico, es muy difícil dar un salto de calidad”, opinó.

El candidato a intendente criticó que exista “un canal de televisión bancado por un gobierno departamental a través del esfuerzo de los montevideanos”, mientras que en las calles de la capital se ve que “las veredas no están en condiciones, que hay calles que están rotas, que el servicio de recolección no funciona, que hay que dar infraestructura para mejorar la movilidad”.

“Obviamente que uno trata, con la mayor armonía, de que ese proceso sea lo menos traumático [posible], porque sabemos que detrás hay trabajadores y hay familias”; sin embargo, “no podemos perder de vista que nuestra responsabilidad y compromiso es con los montevideanos”, puntualizó.

“Primero tenemos que ir al bien mayor, que es qué servicios y qué calidad de servicios les estamos dando a los montevideanos”, agregó.

Ante la posibilidad de que los candidatos del Frente Amplio (FA) digan que Lema está “en contra de la cultura”, el dirigente blanco manifestó que “es mucho más fácil agraviar y salir con una expresión de esas características que fundamentar”.

“Nosotros vamos a invitar a una campaña que tenga que ver con un intercambio argumental de planteos y de propuestas. Yo no estoy diciendo que estoy en contra de la cultura ni estoy haciendo un juicio de valor negativo de la cultura. Eso no quita que yo no tenga por qué, en diferentes acciones o instituciones, entender que no son las correctas en este momento”, sentenció Lema.

