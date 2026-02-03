Lema criticó el presupuesto de Bergara para la IM y dijo que es “un continuismo” de Cosse

Política

Montevideo Portal

El senador del Partido Nacional Martín Lema criticó el presupuesto que la Intendencia de Montevideo (IM) presentó a la Junta Departamental algunas semanas atrás. A entender del excandidato a intendente, la actual administración de gobierno capitalino “no tiene claro hacia dónde va”.

“No hay una dirección, no están claramente establecidas las prioridades en el marco del presupuesto. Por tanto, es un gran signo de interrogación”, señaló el dirigente blanco en rueda de prensa este martes.

A continuación, Lema apuntó que la gestión del actual intendente, Mario Bergara, “es un continuismo” de la administración anterior, liderada por la actual vicepresidenta de la República, Carolina Cosse. “Estamos ante un presupuesto que representa más de lo mismo”, enfatizó.

“¿Cuál es el gran problema? La baja inversión. Seguimos con problema de inversiones, donde se proyecta que solamente 13 de cada 100 pesos van a estar destinados a inversiones, es decir a obras. Claramente con este poco porcentaje, con estos magros recursos que se estarían estableciendo en inversiones, Montevideo va a seguir igual”, insistió el legislador nacionalista.

Al respecto, las cifras de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de 2023 (las más recientes en función del censo realizado) marcan que Montevideo es el departamento que más dinero destinó a proyectos de inversión en ese año. Sin embargo, al evaluar el gasto en inversión en función de la cantidad de habitantes de cada departamento, la capital del país es el que menos gastó, con $ 3.423 por cada una de las 1,3 millones de personas.

Según Lema, en el rubro de inversiones del presupuesto presentado por la IM, lo que se proyecta para 2026 “puede ser menor que lo ejecutado en 2024”, aseguró. En ese año, la Intendencia de Montevideo destinó algo más de 5,4 mil millones de pesos, de acuerdo con las cifras de la OPP. “Si nosotros antes decíamos que Montevideo necesitaba inversión, hoy tenemos que actuar en consecuencia cuando tenemos un intendente que, encima, puede llegar a proyectar menos de lo que fue la administración pasada”, sentenció el exministro de Desarrollo Social.

El senador explicó que se va a conformar un “equipo de trabajo” con ediles y técnicos para “presentar propuestas” a Bergara con el objetivo de “buscar corregir una cantidad de circunstancias que tiene el presupuesto”. También busca “aportar para dar pasos hacia una mayor evolución en Montevideo, donde vemos que en el caso de los servicios departamentales (y muchos servicios nacionales) lamentablemente no están a la altura de lo que esperan los montevideanos”, concluyó.

Montevideo Portal