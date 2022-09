Lacalle, Saldain, Arbeleche y Alfie se reúnen para definir proyecto de reforma jubilatoria

Política

Luego de sus vacaciones por “motivos personales”, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se reunirá este lunes con el experto en seguridad social y redactor del documento del anteproyecto que plantea la reforma previsional, Rodolfo Saldain, según informó El País y confirmó Montevideo Portal. El encuentro será a las 11:30 en la Torre Ejecutiva y se prevé que también participen la ministra de Economía, Azucena Arbeleche; el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie.

Según pudo saber Montevideo Portal en base a fuentes de gobierno, la reunión servirá para hacer una puesta a punto de la futura reforma e intercambiar sobre las propuestas de modificaciones de los diferentes partidos políticos.

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, había dicho a Montevideo Portal que se crearía una comisión especial para que estudiara el proyecto de ley cuando ingresara al Parlamento a mediados de setiembre; sin embargo, los plazos ya no se cumplirán. A pesar de esta situación, fuentes del gobierno dijeron al medio anteriormente mencionado que a partir de esta reunión comenzará a definirse y perfeccionarse el anteproyecto con los planteos de los socios de la coalición.

El Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente ya presentaron al Poder Ejecutivo sus pretensiones. Los colorados dijeron que las modificaciones serán en torno a las “ecuaciones numéricas” del texto. Una fuente del sector Ciudadanos aseguró a Montevideo Portal que no se prevén transformaciones “grandes”.

“Creemos que hay que darle sustentabilidad al sistema. No podemos seguir esperando a que nos pase lo que, ahí tenemos el ejemplo, hoy ya pasa en algunas de las cajas”, afirmó el expresidente Julio María Sanguinetti, quien remarcó la coincidencia de los socios de la coalición de gobierno en la necesidad de emprender la reforma.

Por su parte, Guido Manini Ríos, senador y líder de Cabildo Abierto, se reunió con Lacalle y le entregó una docena de puntos en relación con la reforma. “Creemos que ha habido cambios en las bonificaciones que no tienen mucho sentido, se le baja a la policía ejecutiva las bonificaciones, no es bueno”, adelantó el legislador cabildante, quien también había asegurado que, en caso de no contemplar sus modificaciones, no acompañaría la propuesta, aunque horas después matizó sus dichos, evitó hablar sobre ese punto y dijo que se resolvería en el ámbito parlamentario.

En tanto, el Partido Independiente ya dio su visto bueno formalmente, aunque también presentará algunas transformaciones, según dijo a Montevideo Portal el líder de la fuerza política, Pablo Mieres. Si bien no adelantó cuáles serán esas modificaciones, especificó que están enfocadas en el régimen de pensiones.

“Estamos comprometidos con que es necesaria una reforma para darles a las futuras generaciones la sostenibilidad del sistema”, agregó.