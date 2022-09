Manini entregó a Lacalle “docena de puntos” para “mejorar” proyecto de seguridad social

Política

El senador y líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, se reunió este viernes con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, encuentro que sirvió para entregarle un memorándum con una “docena de puntos”, necesarios para “mejorar el anteproyecto de ley de reforma de seguridad social”, según manifestó el legislador en rueda de prensa a la salida.

“Le entregué al presidente un memorándum con una docena de puntos que entendemos que es necesario mejorar en el anteproyecto de ley de la reforma de la seguridad social. Cabildo Abierto va a apoyar la reforma de seguridad social, pero pretende que esos puntos sean considerados”, aseguró, y agregó que un equipo técnico de CA se reunirá con quienes están redactando el proyecto para acercar a las partes, pero no quiso “adelantar nada” al respecto.

Consultado sobre qué pasa si el Poder Ejecutivo decide no llevar adelante estos puntos, el senador respondió que su partido entiende que la “reforma es necesaria” y que no quería agregar más nada al respecto. Sin embargo, el jueves Manini anticipó en el programa radial Doble Click de FM Del Sol, que, si los cambios que propondrían no fuesen tenidos en cuenta, el proyecto no contaría con sus apoyos.

En esta ocasión, Manini se limitó a responder que CA está proponiendo mejoras al anteproyecto en general, en todos los sistemas y sectores, que el anteproyecto necesita cambios y que van a estar en conversaciones con Rodolfo Saldain, uno de los expertos que elaboró dicho anteproyecto.

Respecto a los episodios registrados el jueves, tanto el ocurrido en Argentina contra Cristina Fernández como el del Cerro contra Robert Silva, Manini aseguró en declaraciones consignadas por Radio Monte Carlo que ambos son “episodios lamentables” y que son producto de la “crispación que hay en la sociedad”.

En ese sentido, opinó que “hay que hacer lo posible”, quienes están en el sistema político y los comunicadores, para “bajar la pelota al piso” y “distender la situación”. “La crispación actual lleva a estas cosas: a un intento de homicidio o a una agresión con rotura de vidrios de un vehículo. Creemos que eso es lamentable y que el Uruguay se merece algo mejor”, expresó.

Finalmente, confirmó que se reunió con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por la situación actual de seguridad y para conocer el plan de la cartera que pretende revertirla. “Ya me he reunido, hemos conversado. De ese tema no tengo más nada para decir. Por ahora, no quiero mencionar más nada”, concluyó.