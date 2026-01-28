Confirmado: oposición interpelará a Lubetkin el 19 de febrero por Venezuela, visas y más

Política

El diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez interpelará al canciller de la República, Mario Lubetkin, el próximo jueves 19 de febrero, según informaron fuentes parlamentarias.

Tal como informáramos, la Comisión Permanente había votado para interpelar al ministro de Relaciones Exteriores el pasado 20 de enero. La moción fue aprobada con los votos de blancos y colorados.

El canciller será consultado sobre varios temas. En primer lugar, por las “declaraciones y pronunciamientos” del gobierno uruguayo “en relación con los hechos acontecidos en Venezuela”.

Luego de los ataques de Estados Unidos (EE. UU.) al país caribeño ocurridos el pasado sábado 3 de enero, Cancillería de la República emitió un comunicado en el que rechazó la “intervención militar de un país en territorio de otro”. Las autoridades uruguayas reafirmaron el “carácter” de América Latina y el Caribe “como una zona de paz y libre de armas nucleares, como ha sido la posición de consenso” de la región, de acuerdo con el texto difundido en la tarde de ese día.

A entender de Rodríguez, este tema “resulta sumamente incómodo” para el Frente Amplio, según sostuvo en rueda de prensa a fines de enero, lo que llevó a que los legisladores oficialistas no acompañaran la moción para que el canciller compareciera en régimen de Comisión General, argumentó. “Nos vimos obligados a salir e interpelar al ministro”, reclamó.

El segundo asunto sobre el que se le preguntará a Lubetkin serán los “próximos pasos en el tratamiento” del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado en Paraguay el pasado sábado 17 y que ingresó al Parlamento el pasado martes 27. Como tercer ítem en la lista están los “resultados” del viaje a China del mandatario uruguayo.

En cuarto lugar, se le consultará al canciller por la decisión de EE. UU. de suspender las visas de inmigrantes a su país para 75 países, entre ellos Uruguay. La oposición ya había adelantado que podría citar a Lubetkin por este tema, luego de que Orsi diera una conferencia al respecto.

Finalmente, el quinto punto a tratar en la jornada de interpelación será el acuerdo comercial entre Mercosur y Singapur, que entrará en vigor para Uruguay el próximo 1º de marzo. Respecto a este tema, el diputado nacionalista criticó la “demora” del Poder Ejecutivo en presentarlo al Parlamento, ya que el texto fue promulgado en setiembre y publicado en diciembre.

