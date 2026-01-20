Oposición interpelará a Lubetkin por Venezuela, visas de EE. UU. y más temas

Política

La Comisión Permanente votó para citar a interpelación al canciller Mario Lubetkin y la moción, presentada por el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, fue aprobada con los votos de blancos y colorados.

El mencionado legislador será quien esté a cargo de la interpelación, informaron fuentes parlamentarias. Si bien no hay una fecha fijada aún, “tal vez sea” cuando el ministro de Relaciones Exteriores regrese del viaje a China junto con el presidente de la República, Yamandú Orsi, indicaron a Montevideo Portal.

Dicho viaje se realizará entre el domingo 1º y domingo 8 de febrero.

Así, el canciller será consultado sobre varios temas. En primer lugar, por las “declaraciones y pronunciamientos” del gobierno uruguayo “en relación con los hechos acontecidos en Venezuela”.

Luego de los ataques de Estados Unidos (EE. UU.) al país caribeño ocurridos el pasado sábado 3 de enero, Cancillería de la República emitió un comunicado en el que rechazó la “intervención militar de un país en territorio de otro”. Las autoridades uruguayas reafirmaron el “carácter” de América Latina y el Caribe “como una zona de paz y libre de armas nucleares, como ha sido la posición de consenso” de la región, de acuerdo con el texto difundido en la tarde de ese día.

A entender de Rodríguez, este tema “resulta sumamente incómodo” para el Frente Amplio, según sostuvo en rueda de prensa, lo que llevó a que los legisladores oficialistas no acompañaran la moción para que el canciller compareciera en régimen de Comisión General, argumentó. “Nos vimos obligados a salir e interpelar al ministro”, reclamó.

El segundo tema que se le preguntará a Lubetkin serán los “próximos pasos en el tratamiento” del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado en Paraguay el pasado sábado 17. Como tercer ítem en la lista están los “resultados” del viaje a China del mandatario uruguayo.

En cuarto lugar, se le consultará al canciller por la decisión de EE. UU. de suspender las visas de inmigrantes a su país para 75 países, entre ellos Uruguay. La oposición ya había adelantado que podría citar a Lubetkin por este tema, luego de que Orsi diera una conferencia al respecto.

Finalmente, el quinto punto a tratar en la jornada de interpelación será el acuerdo comercial entre Mercosur y Singapur, que entrará en vigor para Uruguay el próximo 1º de marzo. Respecto a este tema, el diputado nacionalista criticó la “demora” del Poder Ejecutivo en presentarlo al Parlamento, ya que el texto fue promulgado en setiembre y publicado en diciembre.

