“No es ni congelación ni liquidación”: Lubetkin sobre el freno al acuerdo Mercosur-UE

El canciller de la República, Mario Lubetkin, brindó una rueda de prensa luego de que se conociera la noticia de que el Parlamento Europeo pusiera un freno al tratamiento del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), firmado el pasado sábado tras más de 25 años de idas y vueltas.

Por 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, la Eurocámara dio luz verde a una moción que cuestiona si el acuerdo respeta los tratados de la Unión Europea. Así, remitió el documento al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que la corte revise si es compatible con los tratados de la UE.

Al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores explicó que lo que plantearon las autoridades del Viejo Continente “no es ni la congelación ni la liquidación” del pacto comercial firmado más temprano esta semana. “Le han solicitado al TJUE que haga un parecer acerca de la validez de un acuerdo de este tipo”, sostuvo, según consignó Subrayado (Canal 10).

“Nosotros teníamos la información hace algunos días de que la tendencia iba mal. Bueno, tenemos la confianza de que se va a ir recuperando; la diferencia fueron 10 votos en 700 y tantos”, argumentó luego el ministro uruguayo.

Así, apuntó que la UE tiene “demasiados mecanismos”, por lo que “a veces” a las autoridades uruguayas se les “escapa para ver qué es lo que puede pasar”.

Esto hace que, desde Cancillería, se tenga confianza en que el TJUE ratifique lo firmado, puntualizó el jerarca.

“¿Qué tenemos que hacer nosotros, además de hablar con las autoridades europeas? Lo primero es seguir adelante y con mucha fuerza la ratificación del acuerdo. Creo que estos tropezones nos tienen que dar más fuerza para que este sea el primer país que ratifique el acuerdo y que eso se pueda lograr”, concluyó Lubetkin.

