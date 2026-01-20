Economía

El acuerdo entre el Mercosur y Singapur entrará en vigor el 1º de marzo para Uruguay

Montevideo Portal

El acuerdo entre el Mercosur y Singapur estará vigente para Uruguay a partir del próximo 1° de marzo, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en su sitio web.

Mientras en Asunción, Paraguay, se firmaba el acuerdo con la Unión Europea, la vicecanciller Valeria Csukasi efectuaba el depósito del instrumento de ratificación en la misma ciudad.

Gracias a dicho documento, el Mercosur “abre el 90,8% del comercio” con el país asiático, según consigna Presidencia de la República. “El 25% de los productos son liberalizados de inmediato y el resto, de forma progresiva”, añade el texto difundido.

“Este acuerdo, de carácter estratégico y pionero, se originó en la primera negociación concluida por el referido bloque con un país del sudeste asiático, miembro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (Asean y Cptpp, respectivamente, por sus siglas en inglés)”, detalla el comunicado.

El documento abarca “nuevas posibilidades en materia de comercio de bienes y servicios, inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, comercio electrónico y pequeñas y medianas empresas”. Por esto, es considerado “de última generación”, asegura el Ejecutivo.

Su implementación “permitirá el incremento de los flujos comerciales y la mejora en la previsibilidad normativa y las condiciones para la radicación de inversiones”, concluye el texto.

