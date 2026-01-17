Internacionales

Luego de más de 25 años de negociaciones, se firmó el acuerdo entre Mercosur y la UE

El Mercosur y la Unión Europea firmaron este sábado en Asunción, Paraguay, un histórico acuerdo de libre comercio, tras 26 años de negociaciones, que dará inicio a una de las mayores zonas integradas del mundo, que cuenta con 720 millones de personas y cerca de un cuarto de la economía global.

El tratado fue firmado por el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefcovic, y los cancilleres Pablo Quirno (Argentina), Mauro Vieira (Brasil), Rubén Ramírez (Paraguay) y Mario Lubetkin (Uruguay), en un acto que se celebró en la sede del Banco Central de Paraguay. A la ceremonia asistieron como testigos de honor los presidentes Javier Milei, Santiago Peña —que ejerce la presidencia semestral del bloque— y Yamandú Orsi. El brasileño Luiz Inácio Lula da Silva no participó por cambios de protocolo de último momento.

La delegación europea estuvo encabezada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa. Durante su discurso, Von der Leyen afirmó que el acuerdo envía un mensaje “fuerte” frente al avance de los aranceles y el “aislamiento” en el mundo. Por su parte, Peña destacó que “el camino del diálogo, la cooperación y la fraternidad es el único camino” y subrayó el carácter “verdaderamente histórico” del pacto.

El acuerdo prevé reducir o eliminar gradualmente los aranceles para alrededor del 90 % del comercio bilateral. El sector agropecuario del Mercosur aparece entre los principales beneficiados, mientras que la industria europea ganará acceso a un mercado suramericano tradicionalmente cerrado para productos como equipos eléctricos, maquinaria y automóviles. El texto incluye salvaguardias bilaterales que habilitan intervenciones ante desequilibrios significativos de precios o volúmenes.

Aunque la firma marca un hito, el inicio no será automático, ya que el tratado deberá superar trámites internos de ambos lados .

Con información de EFE