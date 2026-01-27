“El Parlamento lo va a apoyar de manera unánime”: Cosse recibió el acuerdo Mercosur-UE

Política

La presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, recibió del canciller de la República, Mario Lubetkin, el texto del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), firmado en Asunción (Paraguay) el pasado 17 de enero.

La vicepresidenta aseguró que el documento será “rápidamente distribuido” a las distintas bancadas del Parlamento. Al respecto, Cosse aseguró que la iniciativa recibirá el apoyo de todos los partidos políticos.

“No tengo dudas de que el Parlamento lo va a apoyar de manera unánime”, manifestó en rueda de prensa.

De acuerdo con la jerarca, el documento “seguramente” ingresará a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, aunque acotó que es “apresurado” dar plazos. “Las cosas hay que hacerlas bien, no a las apuradas”, señaló.

Por su parte, Lubetkin destacó la “contribución ambiental” que implicó la entrega: “Pasar de las tradicionales cajas con mucha documentación y papeles a simplemente un pendrive que contiene más de 4.000 páginas del acuerdo”, señaló.

De tal forma, el canciller subrayó la “expectativa que genera” la ratificación del pacto comercial entre ambos bloques, así como también el hecho de que Uruguay debe “avanzar muy rápidamente” para ser el primero en lograrlo.

