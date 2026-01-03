Cancillería rechazó “intervención militar” de EE. UU. en Venezuela: “Difícil situación”

Política

La Cancillería de la República emitió un comunicado en la mañana de este sábado ante los ataques de Estados Unidos (EE. UU.) contra Venezuela de esta madrugada. En el texto, el gobierno afirma que sigue “con atención y seria preocupación” los hechos.

“Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, en particular el principio básico de que los Estados se deben abstener de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas”, reza el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Así, las autoridades uruguayas reafirmaron el “carácter” de América Latina y el Caribe “como una zona de paz y libre de armas nucleares, como ha sido la posición de consenso” de la región.

Por otro lado, en el texto se afirma que Cancillería está “en permanente contacto” con el consulado en Caracas “pendiente de la situación de la comunidad de compatriotas” en el país caribeño, además del personal consular y administrativo “que se encuentran en buen estado de salud”.

“Llamamos a las autoridades de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos a hacer uso de sus buenos oficios a fin de procurar una solución positiva ante esta difícil situación”, finaliza el comunicado, compartido en X y reposteado por el presidente de la República, Yamandú Orsi.

Tal como informáramos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que el Ejército de su país capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su mujer, la primera dama Cilia Flores, durante la operación militar ejecutada esta madrugada, que fue acompañada de una serie de bombardeos contra la capital del país, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira.

Horas después, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, aseguró que Maduro fue arrestado por fuerzas estadounidenses y será trasladado a territorio norteamericano para enfrentar un juicio penal.

