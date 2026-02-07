“Inicio trágico”: MTSS lamentó cinco accidentes laborales fatales en menos de dos meses

Locales

Montevideo Portal

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) lamentó los accidentes laborales fatales que han ocurrido en lo que va del año. “El inicio de 2026 ha sido trágico. En menos de dos meses, cinco personas han perdido la vida en ocasión del trabajo”, comunicó la cartera el pasado viernes 6 de febrero.

El caso más reciente, recordó la Secretaría de Estado, ocurrió el pasado miércoles 4, cuando dos trabajadores de 23 y 25 años fallecieron tras caer desde diferentes niveles —en situaciones distintas—, algo que el MTSS reconoció como “un factor común que se repite cada trimestre”.

Antes de eso, a mediados de enero, un trabajador de nacionalidad colombiana murió al caer desde una torre de telecomunicaciones.

“En diciembre del 2025 el Ministerio de Trabajo presentó las cifras de accidentes con consecuencias mortales en ocasión del trabajo. En dicho informe se concluía que la causa principal de fallecimiento de personas trabajadoras en ocasión del trabajo es la caída de personas con diferencia de nivel”, reza una publicación de la cartera del pasado viernes 6.

En esta línea, el MTSS recalcó que estos accidentes “son prevenibles”. “A más de dos metros de altura, sea la tarea que se sea la que se esté desarrollando, se debe contar con los elementos de prevención”, insistió el ministerio.

Estas medidas pueden ser el uso de las protecciones personales o colectivas, procedimientos y permisos de trabajo o protocolos de trabajo, detalló la cartera. “Los servicios de prevención y salud deben elaborar la evaluación de riesgos y los planes de seguridad, donde establezcan las medidas preventivas acorde a los riesgos existentes en cada lugar en particular”, continúa la publicación.

“Las empresas deben, además, brindar capacitaciones a los trabajadores y concientizar en los riesgos existentes. Los trabajadores deben participar en estas y cumplir con el uso de las medidas preventivas establecidas”, sentenció el ministerio.

El año pasado, trabajadores del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) realizaron un paro nacional de 24 horas con movilización debido a la “grave situación que atraviesa la industria” por los accidentes de trabajo, en particular de resultado fatal.

En varias ocasiones, los trabajadores han insistido en convocar a un diálogo nacional sobre seguridad y salud laboral e impulsar la aprobación de una ley nacional sobre esta temática. También reclaman la creación de una fiscalía especializada en accidentes laborales, aumentar el control y los cuerpos inspectivos del MTSS, realizar campañas institucionales de sensibilización en materia de accidentes laborales y el cumplimiento del registro de empresas de infraestructura.

Montevideo Portal