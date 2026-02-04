Política

Tras muerte de obrero de 24 años, el Sunca convocó a un paro nacional parcial este jueves

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) convocó a un paro nacional por duelo para este jueves 5 de febrero de 9:00 a 13:00. La medida fue tomada después de que Sergio Furtado, un obrero de 24 años, muriera mientras trabajaba en un edificio de Punta Carretas.

El Sunca indicó que el trabajador fallecido cayó al vacío de una altura de 9 pisos por el ducto del ascensor; perdió la vida en el momento. Las causas del accidente se están investigando.

La obra “no estaba organizada sindicalmente”. “En estos momentos difíciles, nos solidarizamos con familiares y amigos del trabajador fallecido”, expresó el sindicato.

Para el paro, el Sunca dispuso que, en las obras que existan horarios desfasados, el cumplimiento del paro lo determinará cada asamblea, “siempre y cuando se respeten las condiciones de paro parcial”.

El sindicato instó a un diálogo nacional sobre la seguridad y salud laboral, así como también a impulsar la aprobación de una ley nacional sobre estos temas. Además, reclamó presupuesto para una Fiscalía especializada en accidentes laborales.

El hecho ocurrió entre las calles Francisco Vidal y Juan María Pérez, a pocos metros de la rambla. El reporte policial preliminar señala que el joven “se habría mareado y caído desde el octavo piso por el ascensor de la obra hacia el vacío, impactando contra un recipiente de hierro”.

El relevamiento inicial también señala que la víctima “no habría estado utilizando las medidas de seguridad correspondientes”.