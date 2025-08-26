Sunca convoca paro nacional parcial por duelo para este miércoles 27 de agosto

Política

Montevideo Portal

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) anunció un paro nacional parcial por duelo para el miércoles 27 de agosto, entre las 9:00 y las 13:00 horas.

La medida responde a la muerte de un trabajador del sector en un accidente laboral el lunes, y también recuerda a otro obrero fallecido el 30 de julio.

Este lunes 25 de agosto, en el barrio Sayago, Montevideo, Germán de Abreu, de 51 años, falleció mientras operaba una retroexcavadora en tareas de demolición. Según el comunicado del sindicato, una estructura colapsó y cayó sobre la maquinaria, provocando su muerte instantánea.

El Sunca también recordó otro accidente fatal ocurrido el 30 de julio en una finca ubicada en la calle Aurora, en el barrio La Teja, también en Montevideo. En ese caso, José Filosi, de 66 años, murió tras caer desde una altura de aproximadamente cuatro metros. La investigación oficial sobre este hecho fue recientemente concluida.

El sindicato expresó su solidaridad con las familias de los trabajadores fallecidos y reiteró sus reivindicaciones en materia de seguridad y salud laboral, subrayando la necesidad de reforzar los controles y protocolos en las obras para evitar nuevas tragedias.

Montevideo Portal