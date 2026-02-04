Policiales

Punta Carretas: obrero murió al caer de octavo piso en edifico en construcción

Un trabajador de la construcción de 24 años falleció esta mañana al caer desde el octavo piso de un edificio en construcción en Punta Carretas.

Según informara el noticiero Telemundo, el hecho ocurrió sobre las 9, en una obra situada en las calles Francisco Vidal y Juan María Pérez, a pocos metros de la rambla.

De acuerdo con el citado medio, el reporte policial preliminar señala que el joven “se habría mareado y caído desde el octavo piso por el ascensor de la obra hacia el vacío, impactando contra un recipiente de hierro”.

El relevamiento inicial también señala que la víctima “no habría estado utilizando las medidas de seguridad correspondientes”.

Una ambulancia de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) concurrió al lugar y confirmó el fallecimiento a las 9:15.

El caso está ahora en manos de la Fiscalía, que dispuso las acciones de rigor.