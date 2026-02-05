Policiales

Otro joven murió en un accidente laboral en Montevideo; cayó de una terraza

Dos jóvenes, uno de 23 y otro de 24 años, murieron el pasado miércoles 4 de febrero en Montevideo en accidentes laborales en distintos puntos de la ciudad. Ante la noticia, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) convocó a un paro nacional por duelo hasta las 13:00 de este jueves.

Sergio Furtado, de 24 años, murió mientras trabajaba en un edificio de Punta Carretas, en la intersección de las calles Francisco Vidal y Juan María Pérez. El relevamiento inicial también señala que la víctima “no habría estado utilizando las medidas de seguridad correspondientes”.

Horas más tarde, un joven de 23 años falleció en una obra en construcción en avenida Libertador esquina Cerro Largo. Según informó la Jefatura de Montevideo, el hombre cayó de la terraza del edificio; fue encontrado con abundante sangrado y sin signos vitales.

Uno de los trabajadores de la obra dijo que el joven estaba dentro de un tanque de agua que estaba ubicado sobre la terraza cuando al salir vio que su compañero se había caído al vacío.

La Fiscalía General de la Nación investiga ambos casos para determinar qué fue lo que ocurrió.

Para el paro, el Sunca dispuso que, en las obras que existan horarios desfasados, el cumplimiento del paro lo determinará cada asamblea, “siempre y cuando se respeten las condiciones de paro parcial”.

El sindicato instó a un diálogo nacional sobre la seguridad y salud laboral, así como también a impulsar la aprobación de una ley nacional sobre estos temas. Además, reclamó presupuesto para una Fiscalía especializada en accidentes laborales.