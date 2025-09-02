Sunca hará un paro general con movilización por “grave situación” de accidentes fatales

Locales

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) realizará un paro nacional de 24 horas con movilización debido a la “grave situación que atraviesa la industria” por los accidentes de trabajo, en particular de resultado fatal.

Este mismo martes el gremio anunció un paro parcial para mañana miércoles 3 de setiembre; esto se debe a la muerte de un operario en Paso de los Toros, Tacuarembó, ocurrida en la tarde del lunes.

Algunas horas después, el comité ejecutivo del sindicato emitió un segundo comunicado en el que denuncia que han muerto 13 trabajadores en los 167 días que van del año.

Por ello, se resolvieron una serie de medidas; en primer lugar, realizar un paro con movilización bajo la consigna “La vida está primero”. De acuerdo con el comunicado, las características de esta medida se definirán el próximo miércoles 10 de setiembre.

Por otro lado, los trabajadores solicitarán ser recibidos por Presidencia de la República “a los efectos de intercambiar planteos de la organización sobre temas relacionados a la industria, la seguridad laboral y financiamiento para impulsar nuevas herramientas que apunten a reducir los accidentes laborales en el mundo de trabajo”.

También pedirán acudir a la Comisión de Legislación del Trabajo del Parlamento, para “discutir la necesidad y resolver la urgencia” para Uruguay de la creación de una ley de salud y seguridad en el trabajo.

Finalmente, el Sunca definió reafirmar sus planteos con respecto a un presupuesto para la Fiscalía especializada en Accidentes Laborales, actualizar el registro de empresas infractoras, convocar a un diálogo nacional sobre seguridad y salud laboral, y más presupuesto para contratar más inspectores.

