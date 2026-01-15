Policiales

Tragedia: trabajador de telecomunicaciones murió al caer desde una torre

Un hombre de 38 años y nacionalidad colombiana falleció en las últimas horas a causa de un accidente laboral.

Según reporta la Jefatura de Policía de Florida, el hecho ocurrió hacia las 14:40 horas del miércoles en el kilómetro 168 de la ruta 5, en la localidad de Goñi.

Allí, el operario trabajaba en una torre de telecomunicaciones de la empresa Claro cuando, en circunstancias por dilucidar, se precipitó a tierra.

Personal médico fue llamado al lugar, pero los profesionales no pudieron hacer más que constatar el deceso del trabajador.

Al lugar acudió la fiscal de 2º Turno, quien convocó a la escena a médico forense y dispuso las acciones de rigor.