Tragedia: trabajador de telecomunicaciones murió al caer desde una torre

Un hombre de 38 años y nacionalidad colombiana falleció en las últimas horas a causa de un accidente laboral.
Según reporta la Jefatura de Policía de Florida, el hecho ocurrió hacia las 14:40 horas del miércoles en el kilómetro 168 de la ruta 5, en la localidad de Goñi.
Allí, el operario trabajaba en una torre de telecomunicaciones de la empresa Claro cuando, en circunstancias por dilucidar, se precipitó a tierra.
Personal médico fue llamado al lugar, pero los profesionales no pudieron hacer más que constatar el deceso del trabajador.
Al lugar acudió la fiscal de 2º Turno, quien convocó a la escena a médico forense y dispuso las acciones de rigor.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]