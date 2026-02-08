Política

Orsi volvió de la misión oficial a China y realizó traspaso de mando de Presidencia

El presidente de la República, Yamandú Orsi, retornó en la mañana de este domingo de su viaje a China, donde estuvo la última semana junto con una delegación oficial que lo acompañó.

En tal sentido, se realizó la ceremonia de traspaso de mando, por lo que la vicepresidenta, Carolina Cosse, dejó la presidencia en ejercicio.

Según informaron desde Presidencia de la República, durante la semana el mandatario “realizará un balance” de la misión oficial al gigante asiático.

La delegación oficial, encabezada por Orsi y que cuenta con más de 100 personas —entre las que están miembros del Ejecutivo, empresarios y sindicalistas—, llegó el pasado domingo 1º de febrero y fue recibida por el ministro de Agricultura chino, Han Jun y el embajador de China en Uruguay, Huang Yazhong, además de su par uruguayo en China, Aníbal Cabral.

La primera actividad que realizó Orsi fue una recorrida al Museo de Historia del Partido Comunista Chino. Un “recorrido integran por la trayectoria histórica del país, a través de miles de imágenes, reliquias culturales y recursos audiovisuales que combinan patrimonio, tecnología y memoria histórica”, indica el posteo de Presidencia.

Un día después, el 2 de febrero, el mandatario visitó algunos enclaves emblemáticos de la ciudad, como la Ciudad Prohibida y sectores de la Gran Muralla.

El martes 3 se dio el esperado encuentro entre mandatarios, cuando Orsi se reunió con su par chino, Xi Jinping. El presidente uruguayo valoró los avances de China en las últimas décadas y afirmó que la relación bilateral atraviesa su “mejor momento histórico”.

En total, los mandatarios firmaron 11 acuerdos tras el encuentro, sobre temas vinculados a comercio, inversiones, defensa, ciencia y tecnología y propiedad intelectual, entre otras áreas.

Durante la misión oficial, el gobierno uruguayo declaró que Taiwán “forma parte inalienable” de China y despertó críticas de la oposición —y del gobierno taiwanés—. En el comunicado, Uruguay se adhiere al principio de una sola China, reconociendo que Taiwán “forma parte inalienable del territorio chino” y respaldando “los esfuerzos del gobierno chino para materializar la reunificación nacional”.

Sin embargo, la visita también dio lugar para momentos más lúdicos, como cuando el mandatario visitó la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín y una estudiante local interpretó la canción “Tu vestido” de la cantautora uruguaya Ana Prada, lo que emocionó a Orsi. También fue a un complejo deportivo, donde pateó un penal y saludó a varios niños, y fue recibido por una banda de jazz al ritmo de “La Cumparsita”.

Sobre el final de la misión, la delegación fue al puerto automatizado de Yangshan y recorrió las instalaciones del complejo portuario.

Finalmente, el viernes, Orsi encabezó un seminario de promoción comercial e inversiones en el cual se presentó ante más de 170 empresarios chinos. Según informó Presidencia de la República, la intervención del presidente Orsi incluyó una presentación de Uruguay como “destino estable” para recibir nuevas inversiones y realizó un llamado a “seguir trabajando en conjunto” con China en diversas áreas.

