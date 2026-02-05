Política

Orsi fue avisado “hace un mes” de posible túnel y destacó “paciencia” del trabajo policial

El presidente de la República, Yamandú Orsi, que se encuentra de visita oficial en China, se refirió este jueves 5 al túnel realizado en Ciudad Vieja con el que un grupo de delincuentes buscaban robar al menos dos sucursales bancarias de la zona.

El mandatario destacó las tareas de inteligencia realizadas por la Policía y dijo que se había enterado con anterioridad del seguimiento realizado sobre el accionar de los delincuentes.

“Fui enterado ni bien se tuvo algún dato de que algo podía pasar. Estamos hablando hace más de un mes. Por supuesto, aprovecho para reconocer a quienes trabajaron con tanta paciencia haciendo inteligencia”, dijo Orsi en declaraciones consignadas por Canal 4 y Canal 5.

El presidente contó también que lo llamaron sobre las 3 de la madrugada de China para darle a conocer que la Policía había logrado frustrar el intento de robo. “Valió la pena despertarnos a esa hora”, comentó.

Asimismo, el mandatario destacó que se pudo “evitar” que ocurriera algo que “iba a ser un golpe muy fuerte”.

El ministro de Interior Carlos Negro afirmó este martes en una rueda de prensa que los trabajos de investigación iniciaron a principios de diciembre, cuando llegó a la cartera información sobre el posible robo.

Los ladrones habían cavado un túnel hasta las alcantarillas y desde allí preveían ingresar a sucursales bancarias en la zona. La Fiscalía imputó este miércoles a 11 implicados. Se trata de cinco ciudadanos uruguayos, cuatro brasileños y dos paraguayos, quienes tenían una especie de centro de operaciones en una casa de El Pinar, en Canelones.

“Tenemos que lograr que se trabaje con este profesionalismo, pero con muchas más herramientas”, dijo el presidente en sus declaraciones realizadas desde China.

“Más allá de que van a ocurrir cosas, es lo que nos va a permitir estar más cerca de la jugada”, agregó.



