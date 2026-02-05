“Erróneo” e “irresponsable”: Taiwán criticó a Uruguay por declarar que es parte de China

Montevideo Portal
El Gobierno de Taiwán emitió un comunicado rechazando la declaración conjunta emitida este martes luego de la reunión entre los presidentes Yamandú Orsi y Xi Jinping, donde Uruguay afirmaba que la isla “forma parte inalienable del territorio chino”.
En su mensaje, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán insta al gobierno de Uruguay “a dejar de ser cómplice del desprecio [del gobierno chino] por los hechos y a abstenerse de respaldar sus declaraciones intencionalmente agresivas que buscan socavar la paz y la estabilidad regional”.
El gobierno taiwanés califica la postura de Uruguay como “errónea” e “irresponsable”. Además, detalla que la isla es un país “independiente”, que la República Popular China “nunca gobernó Taiwán”, y que la soberanía de la isla “pertenece al pueblo taiwanés”, por lo que “solo él puede decidir su futuro”. En ese sentido, la cancillería de Taiwán expresó su “profundo pesar por la sumisión del gobierno uruguayo a China, y su alineamiento con su postura política”.
En el comunicado difundido el pasado martes, Uruguay se adhirió al principio de una sola China, reconociendo que Taiwán “forma parte inalienable del territorio chino” y respaldando “los esfuerzos del gobierno chino para materializar la reunificación nacional”.
Taiwán es una isla ubicada a 180 kilómetros al sureste de China que se declara como país independiente y está gobernado democráticamente desde 1949. Entre sus aliados más importantes está Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump ha declarado en múltiples oportunidades su apoyo. Para los chinos, los isleños son una provincia separatista que debe ser reunificada, llegando a declarar que utilizarán la fuerza de ser necesario para volver a integrarlos a la nación.
