Política

Reunión entre Orsi y Xi Jinping: cuáles fueron los 11 acuerdos firmados tras el encuentro

Montevideo Portal

Tras la reunión entre los presidentes Yamandú Orsi y Xi Jinping de este martes en Pekín, los mandatarios de China y Uruguay suscribieron un conjunto de 11 acuerdos sobre áreas vinculadas a temas comerciales, de inversiones, de defensa, ciencia y tecnología, y propiedad intelectual, entre otras áreas.

El canciller Mario Lubetkin valoró al finalizar la reunión “la profundización” de las relaciones bilaterales entre Uruguay y China, “adecuado a la nueva fase” que atraviesa el mundo.

“Los acuerdos que firmamos esta mañana para aumentar la cooperación en los aspectos comerciales, ambientales, industriales, pesquero, aviario, del manejo de emergencias y de propiedad intelectual, entre otros aspectos, llevan a lo concreto los acuerdos entre los dos presidentes”, dijo.

Los acuerdos fueron los siguientes:

- Memorándum de Entendimiento para promover la inversión y cooperación industrial.

- Memorándum de Entendimiento en materia de cooperación ambiental.

- Memorándum de Entendimiento sobre la profundización de la cooperación bilateral para facilitar el comercio.

- Memorándum de Entendimiento para impulsar la implementación de la Iniciativa para el Desarrollo Global.

- Memorándum de Entendimiento para el fortalecimiento de la cooperación en ciencia, tecnología e innovación.

- Memorándum de Entendimiento sobre la gestión sostenible de los recursos pesqueros.

- Protocolo sobre los requisitos de inspección, cuarentena e inocuidad alimentaria para la importación y exportación de carne aviar.

- Memorandum de Entendimiento sobre cooperación en gestión de emergencias

- Memorándum de Entendimiento sobre cooperación en el campo de la propiedad intelectual.

- Memorándum de Entendimiento sobre la promoción conjunta de la cooperación y la difusión entre medios de comunicación y Think Tanks del Sur Global.

- Memorándum de Entendimiento entre CMG y Secretaría de Comunicación.

Montevideo Portal