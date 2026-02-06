Un socio clave: Orsi presentó a Uruguay como “destino estable” ante 170 empresarios chinos

Política

El presidente de la República, Yamandú Orsi, continúa con su visita oficial a China, donde este viernes encabezó un seminario de promoción comercial e inversiones en el cual se presentó ante más de 170 empresarios chinos.

El evento fue coorganizado por Uruguay XXI y el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional.

Según informó Presidencia de la República, la intervención del presidente Orsi incluyó una presentación de Uruguay como “destino estable” para recibir nuevas inversiones y realizó un llamado a “seguir trabajando en conjunto” con China en diversas áreas.

Además, el presidente participó este viernes de un almuerzo junto a la Unión de Exportadores del Uruguay, en lo que es la última jornada de la misión oficial.

La promoción del comercio con el gigante asiático en uno de los propósitos principales de la misión oficial que se llevó adelante durante toda esta semana.

Según datos de Uruguay XXI, China se mantuvo en 2025 como el principal destino de las exportaciones uruguayas, con ventas por US$ 3.493 millones, equivalentes al 26% del total exportado y un crecimiento cercano al 12% respecto a 2024.

De acuerdo con la información oficial, el mercado del país asiático concentró el 86% de las exportaciones de soja, fue el principal comprador de celulosa, y uno de los destinos más relevantes para la carne bovina uruguaya.

El mandatario, además, visitó junto a la delegación oficial las instalaciones del museo de la ciudad de Shanghái.

