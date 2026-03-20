Ante “revisión” de crecimiento en 2026, Oddone no descarta recortar el gasto público

Economía

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El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, advirtió que existe una “probabilidad bastante elevada” de revisar a la baja la proyección de crecimiento económico de Uruguay para 2026.

Según señaló en entrevista con La Diaria, se espera una reducción de unos 0,8 puntos porcentuales, de 2,6% a 1,8%, para el crecimiento económico de 2025; este último porcentaje “está lejos del crecimiento” esperado inicialmente para el año pasado.

Esto implica que “hay una probabilidad bastante elevada” de que el Ministerio de Economía (MEF) revise a la baja el crecimiento para este año. “Para poder crecer a niveles similares a los que tenemos previstos deberíamos tener un crecimiento punta a punta que esté cercano al 4%, lo cual en este escenario de arranque [del año] lo vemos como poco probable”, argumentó el jerarca.

A su vez, señaló que esta revisión podría incluso impactar en otras variables, tales como las metas fiscales, y ahondó en que se está “estudiando” un déficit fiscal más elevado.

“Tenemos la Rendición de Cuentas en junio; ese es el momento en el que vamos a hacer una actualización de toda la mirada fiscal”, aseveró y añadió que “seguramente” deban introducirse “algunas iniciativas con el propósito de controlar” que el resultado fiscal “no se vaya” de lo previsto.

A su vez, consultado por el citado medio respecto a si en la próxima Rendición de Cuentas podría haber algún tipo de medida de recorte del gasto público, el ministro sostuvo que no se puede “descartar ninguna” iniciativa. “Hay que tener una mirada cuidadosa, pero podría ser necesario”, reparó.

Ante este nuevo escenario, sin embargo, Oddone aseguró que las metas de política social “y en particular” las de infancia “serán variables que va a haber que proteger a como dé lugar”.

Por otro lado, se refirió a la propuesta del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, de que las empresas públicas del país emitan acciones. El titular del MEF indicó que el razonamiento “va por el lado de que la necesidad de que los uruguayos tengan más opciones para colocar su dinero en activos que son seguros, para darles más oportunidad de inversión y que no tengan que intentar ahorrar en el exterior o con instrumentos que en Uruguay han presentado dificultades”.

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