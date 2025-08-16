Los cinco ejes donde estarán los “principales recursos escasos” del presupuesto del FA

Política

El presidente de la bancada de Senadores del Frente Amplio (FA) Daniel Caggiani aseguró que la Ley de Presupuesto que elabora el Poder Ejecutivo y que deberá presentar antes de que termine agosto tendrá “muchas restricciones”.

En rueda de prensa durante la reunión de legisladores oficialistas con el presidente de su partido, Fernando Pereira, y el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, el senador del FA mencionó que el proyecto de ley “tiene un contexto de reflexión desde el punto de vista de lo que está sucediendo en el mundo donde hay mucha incertidumbre”, ya que “hace a tener mayor prudencia e intentar dar mayor previsibilidad a actores económicos”. “También es un presupuesto que va a ser de muchas restricciones nacionales, porque en realidad la casa no estaba tan ordenada como nos habían planteado. Hay un déficit fiscal importante, hay un atraso cambiario que dificulta sobre todo la producción nacional. […] La idea nuestra es que este presupuesto reequilibre las cuentas públicas”, manifestó.

De esta manera, Caggiani se refirió a los cinco ejes sobre los cuales la Ley de Presupuesto va a hacer hincapié: crecimiento económico, seguridad, “inclusión social”, “mejoras de infraestructura” y “ni que hablar los temas que hacen a la inversión en vivienda”.

“En esos cinco ejes van a estar puestos los principales recursos escasos que van a haber, pero que van a tener una puntería muy importante”, sostuvo el senador del FA.

Sin embargo, consultado respecto a si esas “restricciones” que vienen del gobierno pasado afectarían a los planes de esta administración, el presidente de la bancada frenteamplista indicó que les permitirá “agudizar la creatividad” para cumplir los compromisos de campaña.

Asimismo, cada uno de esos ejes tendrá una cantidad de “compromisos” asignados, según informó la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, a través de su cuenta de X. Se prevén 16 medidas o “prioridades del gobierno” para el primer eje, 14 para el segundo, 13 para el tercero, 7 para el cuarto y 13 para el quinto, con 63 en total.

De acuerdo con Caggiani, algunas de esas iniciativas “ya se están implementando, otras van a ser de implementación en el primer año [del] presupuesto y otras van a empezar a montarse para que, en el quinquenio, [el gobierno pueda] llegar a esos compromisos que asumió”.

Algunas de esas medidas implican dotar al Instituto Nacional de Colonización con 25.000 hectáreas, mejorar los niveles de cobertura educativa, o mejorar los ingresos de las familias marcando pautas diferenciales.

Finalmente, Caggiani manifestó que “seguramente” el proyecto de Ley de Presupuesto ingresará al Parlamento el último día de agosto.

