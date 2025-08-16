“¿Dónde quedó el ‘suave con las personas’?”: Pereira sobre el insulto de Da Silva a Viera

Política

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, fue consultado en la jornada de este sábado a la salida de la reunión de la bancada parlamentaria en La Huella de Seregni sobre el insulto homofóbico que le dijo el senador blanco Sebastián Da Silva al frenteamplista Nicolás Viera durante la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti.

Según el líder partidario, “no es la primera vez” que Da Silva cruza “todos los límites”. “Decirle ‘puto de mierda’ a un senador es imperdonable, lo haga un dirigente del Partido Nacional o lo haga cualquier miembro de otro partido, incluyendo el nuestro”, afirmó.

“Puede pasar que un senador, en un momento, tenga un momento de molestia y exaltación, pero cuando el agravio es permanente y cuando se habla de un ‘santuario a Mujica’ cuando ni siquiera era creyente son insultos. Esos límites, en Uruguay, no se cruzan”, agregó.

Da Silva, este viernes, le pidió disculpas públicamente a Viera en un programa radial. Consultado sobre eso, confesó no tener “ni idea” porque no escuchó el audio, pero dijo que “el hecho es positivo”. “Lo peor es que siguiera con la posición inicial; no le pide disculpas a nadie. Él tiene un manejo de la ira muy mal administrado”, sumó.

Pereira señaló que la oposición está en campaña electoral “desde el primer día” y que eso “puede ser parte de la estrategia política de un partido”, pero “lo que no puede ser parte es insultar a otro, descalificar y agraviar de esta manera”.

“¿Dónde quedó el ‘suave con las personas, duro con las ideas’? Sacaron una moción de respaldo [en la interpelación], ¿qué estaban respaldando? ¿Que le dijera ‘puto de mierda’ y que le levantara la ‘mala seña’? Se equivocaron feo”, añadió.

Sobre si el partido va a tomar más acciones además del comunicado, dijo que “judiciales no” porque no están “de acuerdo con judicializar la política”, salvo que Viera “crea que lo tiene que hacer”. “Nuestro objetivo no es sancionar a nadie, es que el clima político y de discusión en las cámaras sea respetuoso, responsable y democrático”, resaltó.