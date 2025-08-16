Política

Frente Amplio se reúne este sábado en La Huella de Seregni para discutir sobre presupuesto

La bancada de senadores y de diputados del Frente Amplio se reúnen este sábado 16 de agosto en La Huella de Seregni para discutir acerca de la Ley de Presupuesto.

Según informaron fuentes del partido oficialista, el encuentro comenzó a las 10:00.

Así, los legisladores se dispusieron a analizar los primeros seis meses de gobierno. Además, recibieron un informe al respecto por parte de los coordinadores de bancada, según notificaron desde el FA.

Del encuentro también participan el presidente de la coalición de izquierdas, Fernando Pereira, y el secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez.

En esta línea, durante el encuentro también se realizará la presentación de los grupos de trabajo de cara a la discusión del Presupuesto Nacional.

