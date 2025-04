Política

“Acciones y no anuncios”: Sánchez sobre prioridades de gobierno tras reunión con FA

“Hechos, no palabras” remix

Montevideo Portal

El secretariado ejecutivo del Frente Amplio (FA) recibió, en la tarde de este martes, al secretario de Presidencia Alejandro Pacha Sánchez. El jerarca del Ejecutivo fue a la Huella de Seregni para informar “sobre las prioridades y medidas” del gobierno, según indicaron fuentes de la coalición de izquierda.

Así, en conferencia de prensa posterior al encuentro, Fernando Pereira, presidente de la fuerza política, expresó que recibió “un planteo compacto” de las acciones que el gobierno lleva a cabo en estos meses de gobierno.

“Encontramos en el gobierno un rumbo claro y preciso, un tiempo adecuado para llevar las medidas a cabo, un trabajo faraónico para preparar este tema en 60 días y unas iniciativas que contemplan el programa y la forma de sentir que tiene el FA de cómo hacer política en Uy, que es intentando modificar la vida de la gente”, sostuvo Pereira.

Por su parte, Sánchez señaló que las 63 prioridades del gobierno en este período “están centradas” en temas como la inseguridad, la falta de empleo y el acceso a la vivienda, por mencionar ejemplos.

A su vez, hizo hincapié en la diferencia con la administración pasada, a la que tildó de “gobierno de los anuncios”. “Pasamos los cinco años de los anuncios que si ganaban no aumentaban los combustibles quedaron en el olvido; los famosos tratados de libre comercio, no hemos logrado ninguno; los anuncios referentes a que iban a cambiar el Mercosur, no cambió; los anuncios referentes a un conjunto de inversiones que se iban a dar en el país, ¿dónde están?”, cuestionó el secretario de Presidencia, y reafirmó que “no se resuelve con anuncios, se resuelve trabajando”.

Uruguay enfrenta un conjunto de dificultades, el mundo tiene un conjunto de complejidades, pero el gobierno [de Yamandú Orsi] tiene un plan económico, una propuesta para llevar adelante y esa propuesta la va a desencadenar para el desarrollo del país. Entonces, a lo largo del gobierno habrá un conjunto de acciones, no de anuncios; para eso estamos comprometidos”, puntualizó.

Montevideo Portal